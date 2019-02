PayPal, inviare denaro agli amici diventa gratis

Filippo Vendrame,

PayPal ha annunciato il lancio di “Free P2P” per agevolare l’invio di denaro ad amici e parenti. Più nello specifico, trattasi di una nuova modalità pensata appositamente per trasferire denaro tra privati e che sarà disponibile all’interno dell’applicazione PayPal. La modalità “Free P2P” è stata studiata per facilitare lo scambio tra famigliari e amici di piccole somme di denaro, fino a 1000 euro, senza costi aggiuntivi o commissioni a carico degli utenti ogni qualvolta si invia un pagamento in euro all’interno dell’Unione Europea.

Con l’introduzione di questa nuova caratteristica, PayPal si propone di rendere sempre più facili e veloci quelle piccole operazioni a cui tante volte le persone rinunciano per mancanza di tempo o di strumenti. Questa nuova modalità di scambio di denaro tra amici e partenti nasce dal risultato di nuova ricerca, condotta per indagare le abitudini degli Italiani nei confronti dei metodi di trasferimento di piccole somme di denaro. Da questo studio è emerso che l’Italia risulta essere il paese Europeo nel quale è meno diffusa l’abitudine di inviare denaro a parenti e amici: solo il 28,2% si avvale di un qualsiasi metodo di trasferimento di denaro, contro una media Europea del 38%.

Tra quanti hanno effettuato operazioni di questo tipo, lo strumento preferito è ancora il bonifico bancario (26,9%). In Italia gli intervistati hanno rivelato anche che la maggior parte delle piccole operazioni, tra le quali si possono trovare la raccolta di denaro per un regalo di compleanno (37,1%), o per una cena tra amici (17,6%), spesso possa essere complicata dai metodi utilizzati per raccogliere le somme di denaro necessarie.

Federico Zambelli Hosmer, Country Manager di PayPal Italia:

I risultati della nostra ricerca contribuiscono a comprendere in quale modo i consumatori utilizzano il loro tempo e denaro, oltre che a dare indicazioni più ampie sull’evoluzione dei metodi di pagamento digitali. In qualità di azienda leader nel settore dei pagamenti digitali, PayPal si impegna a consentire ai consumatori di effettuare pagamenti e trasferimenti di denaro con la massima rapidità praticamente da qualsiasi dispositivo, con pochi clic.