Nokia True Wireless Earbuds arrivano in Italia

Marco Locatelli,

Nei prossimi giorni le auricolari Nokia True Wireless Earbuds approderanno anche sul mercato italiano, oltre a quelli di Regno Unito, India, Francia e Germania.

Il prodotto è già prenotabile su Amazon con spedizioni che partiranno a cominciare dal 22 febbraio. Il prezzo? Come si può vedere dal pre-order su Amazon.it, da noi le cuffie di Nokia saranno vendute a circa 112,20 euro.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, le auricolari Nokia True Wireless Earbuds hanno uno stand-by time fino a 70 ore, dimensioni di 22,3 x 14 mm, dimensioni della custodia cilindrica da 100 x 22 mm, connettività bluetooth 5.0, resistenza a spruzzi e schizzi con classificazione IPX4, porta USB di tipo C, indicatore di ricarica LED. Disponibili “gommine” intercambiabili di tre dimensioni diverse per adattarsi al meglio al tipo di orecchio: piccolo, medio e grande.

Le auricolari Nokia sono disponibili solo nel colore nero e offrono circa 4 ore di riproduzione con una singola ricarica. La custodia cilindrica in dotazione è in grado di ricaricare completamente le auricolari fino a tre volte.

Le auricolari Nokia True Wireless Earbuds, vincitrici del’iF Design Award 2019, andranno ad aggredire quella fascia di mercato stabilmente occupata dagli AirPods di Apple il cui secondo modello – stando ad alcune indiscrezioni raccolte da un sito greco – potrebbe arrivare sul mercato a partire dal 29 di marzo, con l’evento di presentazione fissato la settimana prima quindi tra l’11 e il 20 marzo.