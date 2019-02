Filippo Vendrame,

Basta con le monetine, Satispay arriva nei distributori automatici. L’applicazione tutta italiana che ha rivoluzionato il settore del mobile payment, continua a lavorare per realizzare il suo obiettivo di semplificare i pagamenti. Satispay ha dunque deciso di portare il suo modello di pagamenti anche al settore delle vending machine, annunciando l’avvio dell’integrazione del suo innovativo sistema di pagamento con i distributori automatici.

La tecnologia messa a punto da Satispay grazie alla collaborazione con mcf88 è la soluzione che fa diventare smart i tradizionali distributori automatici, consentendo alla sua sempre più ampia community di pagare snack, bibite, medicinali, autolavaggi, lavanderia a gettoni e molti altri prodotti e servizi via app senza bisogno di monetine, contanti o carte di credito, in maniera semplice e veloce. Basta selezionare il prodotto desiderato, avvicinare il telefono al distributore e inquadrare il QR Code riconoscibile dal logo di Satispay posizionato a fianco della tastiera, selezionare l’importo, premere invio e ritirare l’articolo dopo la conferma del pagamento. L’importo verrà scalato direttamente dal budget settimanale impostato dal cliente sul suo profilo.

Satispay rende consumer friendly anche le vending machine, con importanti ricadute in termini di efficienza e risparmi sui gestori che grazie all’eliminazione del contante, così come delle carte tradizionali, potranno abbattere i costi di gestione e delle transazioni, oltre a quelli del recupero e trasporto del denaro. Inoltre, Satispay mette a disposizione anche di questo importante segmento di mercato tutta la sua potenza in termini di strumento di marketing e consentirà ai gestori di effettuare politiche di cashback innovative e interessanti anche sui distributori automatici. Sarà ad esempio possibile impostare un cashback particolare in base alla frequenza di acquisto, per fidelizzare i clienti o un cashback per importi superiori a una certa soglia, supportando così l’up-selling. Il primo ad avere identificato l’opportunità è stata Serim che con i suoi oltre 14.000 distributori inizierà l’integrazione con Satispay a partire dalla piazza di Milano.

Dario Brignone, CTO e co-founder di Satispay, ha salutato in questo modo il lancio di questo nuovo servizio:

Siamo una tech company e non smetteremo di trovare soluzioni e integrazioni per il nostro servizio fino a che questo ci permetterà di raggiungere il nostro obiettivo ultimo: semplificare la vita delle persone, siano consumatori o esercenti e gestori di beni a pagamento. Dopo l’integrazione con i POS e con tutti i principali software di cassa, portiamo oggi sul mercato una nuova soluzione che consente di rendere smart i distributori automatici, anche quelli non connessi. Il dispositivo che abbiamo sviluppato insieme al nostro partner mcf88 è infatti connesso ad internet in modo indipendente e può essere attivato in pochi minuti per consentire a qualunque distributore automatico di ricevere pagamenti attraverso smartphone.

Andrea Allara, Head of Business Development di Satispay, ha aggiunto:

Il mercato italiano delle vending machine oggi è il primo in Europa con oltre 810 mila apparecchi presenti sul territorio. Solo però il 3% di questi sono connessi. Crediamo che questo sia un settore altamente strategico, con uno sviluppo e una crescita esponenziale, ma perché questo si realizzi è necessario che entrino nel mercato soluzioni altamente tecnologiche come la nostra che oltre ad un dispositivo economico e di facile installazione, mettono a disposizione anche una community attiva di mezzo milione di persone. Siamo fieri di fare parte di questo processo di cambiamento, e di offrire alla nostra sempre più numerosa community una soluzione che porterà molti vantaggi, sia in termini di convenienza che in termini di servizio. Mai più senza una monetina in tasca, assetati davanti a un distributore.