Fujifilm X-T30: prime impressioni

Mauro Piatti,

La Fujifilm X-T30 è la nuova mirrorless di fascia media della Serie X, una macchina pensata per soddisfare tutti i fotografi, dai principianti ai professionisti più esigenti. Il “piccolo gigante”, che adotta il medesimo sensore X-Trans CMOS 4 da 26,1 Mpixel della recente X-T3 ed il processore d’immagine X-Processor 4, stabilisce nuovi standard nelle fotocamere compatte della sua categoria grazie alla qualità delle immagini che i clienti Fujifilm ben conoscono e all’ergonomia basata su un’operatività che ricorda quella delle reflex degli anni ‘80. Un tocco vintage che non può mancare e che i fotografi apprezzano da quando il noto costruttore giapponese ha realizzato nel 2012 la sua prima mirrorless ad ottiche intercambiabili, la X-PRO1.

Il primo aspetto che emerge osservando la X-T30 è il corpo macchina compatto e leggero, del peso di soli 383 gr. Le dimensioni di 118,4 x 82,8 mm x 46,8 mm sono confrontabili con quelle della X-T20 e inferiori a quelle della X-T3.

Il suo design è stato perfezionato e ottimizzato per un miglior grip e per garantire riprese confortevoli anche con obiettivi più grandi. Per facilitare il grip nella parte posteriore, la piccola leva di messa a fuoco già vista su altri modelli Fujifilm sostituisce i pulsanti a croce di selezione, la cui funzionalità è implementata dal pannello touch.

Il monitor LCD posteriore, con uno spessore più sottile di 1,3 mm rispetto a X-T20, offre una migliore risposta del touch screen. Per evitare che col naso si possa inavvertitamente cambiare il punto di MAF quando selezionato dal pannello touch, il display può essere virtualmente diviso in due parti: una sensibile al tocco e una non.

Il nuovo sistema AF, ottimizzato per le condizioni di scarsa illuminazione (-3 EV) e durante il rilevamento di soggetti in rapido movimento, offre prestazioni addirittura superiori a quelle già ottime della X-T3. Il numero di pixel a rilevamento di fase sul sensore immagine X-Trans CMOS 4 è di 2,16 milioni, un numero di circa 4 volte superiore rispetto a quello presente nei modelli dotati di X-Trans CMOS III. L’area AF con rilevamento di fase sul sensore copre ora l’intero fotogramma (circa il 100 %), rendendo possibile una messa a fuoco rapida e precisa sul soggetto che si trova in un qualsiasi punto dell’inquadratura. Inoltre, il rilevamento di fase è attivo già da subito quando si sposta rapidamente il punto di MAF da infinito a distanze inferiori al metro e viceversa.

In definitiva, la X-T30 vanta le migliori prestazioni e funzionalità AF rispetto a qualsiasi altra fotocamera Fujifilm della Serie X, combinando l’elaborazione rapida delle immagini con X-Processor 4 e l’ottimizzazione dell’algoritmo AF per aumentare la precisione nel rilevamento di volti e occhi. L’introduzione della funzione Face Select fornisce all’autofocus la priorità di messa fuoco su una persona selezionata quando sono stati rilevati più volti all’interno di un’inquadratura.

Le prestazioni della modalità Advanced SR Auto sono state aggiornate in linea con il miglioramento delle prestazioni AF. In questa modalità, la fotocamera sceglie automaticamente le impostazioni di scatto ottimali fra 58 scene, così da ottenere la migliore qualità dell’immagine senza doversi preoccupare di alcuna impostazione. Un notevole ausilio per i fotografi meno esperti.

Particolarmente evoluta anche la sezione video, in grado di acquisire in 6K (6240 x 3510 pixel) per produrre registrazioni video in 4K (3810 x 2160) di straordinaria qualità con la capacità di registrare audio ad alta risoluzione senza l’impiego di microfoni esterni. Il video 4K/30p può essere registrato in 4:2:0 a 8 bit su scheda SD e in formato F-log 4:2:2 a 10 bit dalla porta HDMI su un device esterno. La fotocamera supporta anche il formato DCI (17: 9).

La nuova X-T30 sarà disponibile dal prossimo mese di marzo in tre colori: il nero, l’argento e il nuovo colore antracite (a maggio). I prezzi sono già stati definiti: 949,99 Euro per il solo corpo, 1.049,99 Euro in kit con l’XC15-45 mm, 1.249,99 Euro con l’XC15-4 5mm + XC50-230 mm e 1.349, 99 Euro con il classico XF18-55mmF2.8-4 R.