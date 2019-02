Amazon investe nelle auto elettriche di Rivian

Filippo Vendrame,

Amazon punta sulle auto elettriche ed ha deciso di investire ben 700 milioni di dollari nella startup americana Rivian Automotive che sviluppa pick-up elettrici. L’investimento è sicuramente importante per molti motivi. Per Rivian significa poter continuare a sviluppare progetti di pick-up elettrici sapendo di poter contare su di un partner d’eccellenza. Dall’altra parte, la società di Jeff Bezos potrà approfittare del know how di Rivian per rafforzare la sua rete di logistica.

Reuters che ha condiviso questa notizia, ha anche aggiunto che la startup americana era in trattativa con Amazon già da diverso tempo. Inoltre, oltre al colosso dell’ecommerce, anche General Motors sarebbe interessata ad investire in questa realtà americana. Tuttavia, i colloqui tra GM e Rivian sarebbero ancora in corso e ogni eventuale accordo sarà annunciato in un secondo momento. Grazie all’interesse e agli investimenti di queste importanti aziende americane, il valore della startup Rivian Automotive potrebbe volare a 3-4 miliardi di dollari. L’accordo tra Amazon e Rivian arriva in un momento in cui il settore delle auto elettriche è in forte espansione, soprattutto in America dove Tesla sta guadagnando rapidamente importanti fette di mercato.

La discesa di Amazon in questo settore è quindi molto significativa soprattutto in ottica futura. La società di Jeff Bezos sta continuando a fare importanti investimenti proprio nel settore dell’automotive. Di recente, infatti, Amazon ha investito nella startup Aurora che lavora a soluzioni dedicate alla guida autonoma.

Se quindi nel breve periodo Amazon potrebbe usare queste tecnologie per migliorare la sua flotta di trasporti, per il futuro potrebbe arrivare un investimento ancora più importante in questo settore in forte espansione.