ASUS annuncia nuove periferiche TUF Gaming

Candido Romano,

Asus ha annunciato una serie di nuove periferiche del marchio TUF Gaming per completare la propria postazione da gioco. Inizialmente la linea TUF si era affermata con le schede madri e una linea estetica parecchio distintiva. Le novità annunciate includono il mouse TUF Gaming M5, la tastiera K5, le cuffie H5 e H5 lite, il mousepad P3, oltre allo chassis GT501, diverse schede madri e notebook gaming e una serie di componenti prodotti dai partner aderenti alla TUF Gaming Alliance.

Mouse TUF Gaming M5

TUF Gaming M5 è rivestito con una vernice particolarmente resistente che promette un uso intensivo senza però mostrarne i segni. Sotto i due pulsanti principali sono stati implementati gli switch Omron e il produttore garantisce una stratosferica cifra di oltre 50 milioni di clic, assicurando così anni di sessioni di gioco anche con i giochi MOBA che ne richiedono utilizzo più intensivo.

Grazie al software Armory II tutti i pulsanti sono programmabili con funzioni specifiche o macro. Il software consente anche di salvare tre differenti profili direttamente sulla memoria interna del mouse, rendendoli in questo modo disponibili su qualsiasi postazione di gioco venga utilizzato.

Il sensore ottico PAW3327 di Pixart raggiunge fino a 6200 DPI di risoluzione, una sensibilità molto più che sufficiente non solo per i giocatori casual, ma anche per i professionisti. Infine tecnologia Aura Sync permette un’illuminazione completamente personalizzabile.

Tastiera TUF Gaming K5

La TUF Gaming K5 non teme gli urti e neanche i rischi causati dal versamento di liquidi: il suo design a prova di schizzi può resistere fino a 60ml, evitando così che piccole dosi di liquido possano rovinarla.

I keycaps sono ricoperti da tre strati di vernice, uno in più delle classiche tastiere, caratteristica che li rende decisamente più resistenti anche nell’uso quotidiano più intenso. Sotto ciascun keycap gli interruttori Mech-Brane utilizzano una membrana appositamente sviluppata per simulare il feedback ti una tastiera meccanica. La retroilluminazione Aura Sync a cinque zone può essere sincronizzata con il mouse M5.

Cuffie TUF Gaming H5 e H5 Lite

La cuffia TUF Gaming H5 è progettata con particolare attenzione alla durata, allo stile e al comfort. Dotata di archetto in acciaio inossidabile. Progettata per essere comoda da indossare anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Ogni padiglione incorpora un driver Essence da 50mm che, associato ad un esclusivo design a camera stagna, migliora la qualità del suono, assicurando bassi corposi e profondi. Sul padiglione sinistro c’è un un microfono rimovibile, ideale per la comunicazione durante le partite. Presente anche il microfono in linea, con funzione integrata di controllo volume e mute. Queste cuffie sono compatibili con PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e smartphone. Nella versione Lite invece l’unica cosa a mancare è il virtual surround, dato che non è presente la connettività USB.

Mousepad TUF Gaming P3

Il mousepad TUF Gaming P3 gode di una robusta superficie di appoggio in tessuto liscio ottimizzata per il gaming. Il produttore promette un tracking preciso e reattivo, con bordi rinforzati per garantire resistenza e durata nel tempo. La base in gomma antiscivolo assicura inoltre un sicuro grip per mantenere sempre il controllo anche durante i match più intensi.

Prezzi e uscita

Le nuove periferiche TUF Gaming sono disponibili al prezzo di 39 euro per il Mouse M5, 69 euro per la Tastiera K5, 89 euro per le Cuffie H5, 69 euro per le Cuffie H5 Lite, 19 euro per il Mousepad P3.