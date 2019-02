IBM Studios aprirà a Milano in primavera

Antonino Caffo,

Un’area di 4.000 metri quadrati, con dieci ambienti su tre piani, per far posto a più di 2 mila persone. Di cosa si tratta? IBM Studios, un nuovo progetto pronto ad aprire entro primavera in Piazza Gae Aulenti a Milano. Al suo interno consulenti di intelligenza artificiale, blockchain, cloud, IoT, security e quantum computing, con l’interno di accelerare la trasformazione digitale del nostro paese.

Una struttura alla quale IBM dedicherà 40 milioni di euro in 9 anni, e che si prefigge l’obiettivo di essere una sorta di “casa di vetro dell’innovazione tecnologica”, candidandosi ad essere il cuore pulsante di tante attività IT in Italia. Da qui poi uno sguardo anche all’estero, visto che IBM Studios sarà un luogo di respiro internazionale, per mettere al centro le conoscenze digitali a favore della collaborazione con imprese ed enti.

La struttura – spiega Enrico Cereda, presidente e amministratore delegato di IBM Italia – sarà aperta a chiunque desideri avere un ruolo da protagonista nel cambiamento di cui questo Paese ha bisogno. Viviamo, infatti, un momento storico senza precedenti in cui le tecnologie esponenziali possono semplificare i processi burocratici, favorire l’efficienza, tracciare i prodotti del made in Italy offrendo così linfa al rapporto di fiducia con i consumatori. Oggi siamo in grado offrire nuova energia in ogni settore e sostenere il lavoro di qualunque tipo di professionista. E tutto ciò applicando soluzioni di intelligenza aumentata, frutto della collaborazione tra persone e tecnologia.

l motore dell’IBM Studios sarà alimentato dai giovani, da far crescere, e dai suddetti professionisti, attivi nelle varie strutture: IBM Cloud Garage, Strategy&Design Lab e IBM Client Center che, unite, costituiranno un vero e proprio polo di innovazione.

L’IBM Studios – conclude Cereda – si inserisce in un percorso di rinnovamento delle nostre sedi italiane. Il 2018 ha infatti visto l’inaugurazione del nuovo complesso di Roma, in zona Fiera, e l’avvio della ristrutturazione dell’headquarter di Segrate. Uno sforzo complessivo che IBM Italia dedica al sistema Paese.