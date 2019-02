The Witcher 3 su Nintendo Switch?

Marco Locatelli,

L’indiscrezione era già uscita allo scoperto alla fine dello scorso anno, e oggi la voce torna ancora più prepotente: The Witcher 3: Wild Hunt, il tanto amato gioco di ruolo dark fantasy firmato CD Projekt, potrebbe presto arrivare anche su Nintendo Switch.

Il rumor di “prima mano” arriva da un negozio francese, e la fonte è di quelle piuttosto affidabili: fu lo stesso store a svelare in tempi non sospetti l’arrivo di Assassin’s Creed 3 per Switch. Assassin’s Creed III Remastered arriverà sulla console ibrida del colosso di Kyoto il 21 maggio, due mesi dopo l’arrivo della remastered su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Ma torniamo a The Witcher 3. Un’altra conferma dell’arrivo dello Strigo sulla console Nintendo giunge dallo YouTuber Doctre81 il quale segnala la pubblicazione di un annuncio di lavoro di CD Projekt per un Head of Software Engineering per GOG Galaxy, dove tra le piattaforme viene indicato anche Nintendo Switch.

Tuttavia sulla piattaforma GOG non c’è solo The Witcher III ma anche altri titoli del brand come GWENT: The Witcher Card Game e Thronebreaker: The Witcher Tales.

Un interesse da parte del publisher polacco nei confronti della console nipponica è ormai evidente – anche se non esplicitamente confermato – ma da qui a vedere The Witcher III sull’ibrida di Kyoto ancora ce ne passa. Inoltre va anche tenuto in considerazione il fatto – non secondario – che l’action RPG di CD Projekt è particolarmente pesante in termini grafici da gestire, e non sarà così scontato che riesca a girare sulla piccola Nintendo Switch, se non a fronte di un significativo downgrade estetico.