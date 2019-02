TIM lancia i servizi per Novara Smart City

Filippo Vendrame,

TIM continua con la sua operazione di innovazione in Italia. L’operatore assieme al Comune di Novara ha ufficializzato il lancio dei primi servizi di Smart City dedicati esplicitamente alla città piemontese. L’obiettivo del progetto è migliorare la qualità della vita delle persone attraverso una serie di interventi riguardanti la sicurezza, il controllo, il turismo e la valorizzazione del territorio grazie ad alcune applicazioni e soluzioni innovative adatte a soddisfare le sempre più specifiche necessità di tutti i soggetti, pubblici e privati, realizzate da TIM.

TIM ha potuto mettere a disposizione del Comune di Novara nuove applicazioni multicanale e multi piattaforma che riguardano i seguenti settori: turismo, cultura e sicurezza. Nell’ambito dedicato a cittadini e turisti, integrando anche le piattaforme esistenti, un’applicazione mobile (App) fornisce informazioni su iniziative turistico-culturali e di ticketing per l’accesso e la fruizione dei servizi museali e culturali della città e per la promozione e l’utilizzo di sale e spazi disponibili presso le strutture comunali. La soluzione consente inoltre al cittadino di interagire in maniera innovativa, semplice ed efficace con il Comune attraverso l’utilizzo di un apposito modulo di segnalazioni.

Con l’obiettivo di valorizzare, promuovere ed incrementare la sicurezza sul territorio, TIM ha realizzato un’applicazione dedicata alla videosorveglianza che gestisce ed interagisce con il sistema di videocamere ubicate nel comune.

Il servizio “TIM City Forecast”, infine, consente, attraverso l’analisi dei big data, rilevazioni in ambito di turismo, cultura e sicurezza del territorio. Il tutto nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di privacy. Sarà così possibile, ad esempio, monitorare gli spostamenti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza, prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, oppure individuare le aree che necessitano di una particolare offerta turistica.

Attraverso queste applicazioni sarà possibile diffondere l’utilizzo delle soluzioni tecnologiche presenti sul mercato e favorire la crescita di Novara, città fortemente proiettata verso un modello di società e di economia che, al pari di TIM, da sempre al centro dell’ecosistema per la trasformazione digitale del Paese, riconosce alla crescita digitale il ruolo di elemento cardine per lo sviluppo della città e del territorio in termini di sviluppo economico, sociale e culturale.