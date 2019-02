Vodafone, novità per le offerte di rete fissa

Filippo Vendrame,

Vodafone ha messo mano al suo listino consumer delle offerte di rete fissa rivoluzionandolo. In particolare, le novità principali riguardano la gamma di offerte tariffarie “Internet Unlimited“. Più nello specifico, l’operatore ha deciso di eliminare il costo di attivazione, alcuni costi aggiuntivi che subentravano a partire dal secondo anno di abbonamento e soprattutto si è allineato finalmente con la delibera AGCOM del “modem libero” rendendo opzionale l’acquisto del modem attraverso il servizio “Vodafone Ready”.

Innanzitutto, Vodafone ha eliminato dalle offerte “Internet Unlimited” il costo di attivazione di 5,90 euro al mese per 48 mesi. I costi di attivazione saranno del tutto assenti sia per la richiesta di una nuova linea che in caso di cambio operatore. Inoltre, Vodafone ha eliminato il rincaro di 5 euro dal secondo anno per tutti coloro che non sono clienti mobile Vodafone. L’operatore ha eliminato anche i 5 euro extra sempre a partire dal secondo anno che richiedeva per offrire ai suoi clienti sempre la massima velocità di linea possibile. Tutti gli abbonamenti di rete fissa permetteranno, adesso, di avere il massimo delle prestazioni possibili per la propria linea.

Molto importante la novità riguardante la gestione del modem. Da adesso in poi tutte le nuove attivazioni non includeranno più il modem in comodato d’uso. Questo significa che i clienti potranno utilizzare liberamente un loro modem. Per l’occasione, Vodafone ha aperto una serie di pagine dedicate all’interno del suo sito dove è possibile trovare tutti i parametri di configurazione.

In alternativa, l’operatore permette di attivare l’opzione “Vodafone Ready” che consente ai clienti di poter usare il modem di Vodafone già configurato. Tale opzione è disponibile al costo di 288 euro una tantum rateizzabile in 48 rate da 6 euro o in 12 rate da 6 euro più 126 euro una tantum.

Richiedendo “Vodafone Ready”, i clienti dell’operatore potranno beneficiare anche di alcuni servizi extra come l’assistenza remota per il modem e il cambio gratuito in caso di guasto.

Inoltre, la SIM dati inclusa nell’offerta di rete fissa disporrà, adesso, di 30 GB di traffico Internet.

Novità anche per il costo di recesso. A seguito della delibera AGCOM n. 487/18/CONS gli utenti dovranno pagare 28 euro in caso di dismissione della linea o passaggio ad altro operatore.

L’obbligo minimo contrattuale è di 24 mesi.

Vodafone Internet Unlimited costa 27,90 euro al mese o 32,90 euro al mese per la versione Plus. L’offerta include connettività sino a 1 Gbps e chiamate a 19 centesimi con scatto di 19 centesimi. La versione Plus include chiamate illimitate.