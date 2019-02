Amazon Gaming Week, tanti sconti per i giocatori

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti gli appassionati di gaming. Amazon, infatti, ha lanciato la nuova promozione Gaming Week. Sino al 24 febbraio, il colosso dell’ecommerce proporrà tantissimi sconti su una ricca selezione di prodotti dedicati al gaming come videogiochi, tastiere, mouse, monitor, accessori vari e tantissimo altro ancora.

Per l’occasione, Amazon ha approntato una vetrina dedicata dove gli interessati potranno trovare tutte le promozioni parallelamente anche ad alcune sezioni dedicate a specifici brand come Acer, Legion, Razer ed altri. Come tradizionale, il colosso dell’ecommerce proporrà offerte e sconti valevoli per l’intera durata del periodo promozionale accanto ad offerte che saranno valide solo per poche ore o per un solo giorno. Il suggerimento, dunque, è quello di tenere sempre sotto controllo la vetrina delle offerte della promozione Gaming Week di Amazon per non lasciarsi sfuggire l’opportunità di acquistare prodotti molto interessanti risparmiando cifre davvero molto importanti.

Per esempio, per chi stesse cercano un nuovo computer per giocare, Amazon propone l’Acer Nitro N50-600 con Intel Core i5-8400, SSD da 256 GB, 16GB di RAM e Nvidia GTX 1060 6GB a 1.390,48 euro, magari da abbinare al monitor Acer Nitro RG240Ybmiix da 23,8 pollici al prezzo di 129,90 euro.

Se l’obiettivo è di acquistare qualche nuova periferica per il gaming da usare sul proprio computer, Amazon propone anche la tastiera Razer Huntsman a 119,99 euro, oppure il mouse Razer DeathAdder Elite a 54,99 euro.

Centinaia di proposte, dunque, tutte scontate e tutte dedicate ai veri appassionati del gaming. Gli sconti sono valevoli solamente per i prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon.

Gli iscritti al programma in abbonamento Prime potranno beneficiare di alcuni vantaggi come la possibilità di ricevere quanto acquistato entro un giorno.