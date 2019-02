Da Panasonic nuovi sistemi Micro e la radio D70BT

Antonino Caffo,

Alla convention di Francoforte, Panasonic ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema micro, l’SC-PMX94. Il modello presenta una nuova funzione di riproduzione automatica Aux-in, che consente di ascoltare facilmente la musica in streaming tramite dispositivi come Chromecast Audio. Aggiungendo un ingresso ottico, il micro PMX94 offre un’esperienza di ascolto migliorata mentre si guarda la televisione. Un design accattivante e l’esperienza sonora di Panasonic assicurano che il sistema suoni buono e pulito. La posizione leader del produttore giapponese è data da opzioni avanzate come Space Tune e Auto Play, due tecnologiche che assicurano un ascolto di pregio.

Tramite componenti hi-fi come condensatori elettrolitici alumicroum e condensatori con un film di poliestere metallizzato, il nuovo sistema PMX produce audio ad alta risoluzione con un suono che si avvicina molto all’originale. Un esclusivo chipset funge da convertitore DA superiore, anziché dalla scheda audio inferiore. Tutti i dettagli e le sfumature attualmente presenti nei formati audio ad alta risoluzione come DSD, FLAC, WAV e AIFF vengono visualizzati in modo che l’ascoltatore possa godere di un suono da studio. Oltre alla riproduzione Bluetooth, FM / DAB + radio e CD, il PMX94 ha anche un ingresso ottico, che produce suoni con maggiore profondità e chiarezza. Il PMX94 è alimentato da LincsD di ultima generazione e presenta altoparlanti a tre vie con tweeter a cupola in seta, tweeter piezoelettrici e un woofer con cono in carbonato di bambù. per un suono naturale e senza distorsioni.

Panasonic annuncia anche l’introduzione della radio DAB+ RX-D70BT. Questa svolge anche il ruolo di un moderno sistema musicale che riproduce CD e offre funzionalità avanzate per lo streaming wireless di musica e podcast via Bluetooth. Inoltre, dispone di ingressi USB e ausiliari su cui è possibile collegare smartphone, tablet, PC e tutti i tipi di apparecchiature audio tradizionali. La RX-D70BT, con il suo corpo compatto è facile da usare grazie allo schermo a matrice e a tutti i pulsanti dal design ergonomico. Grazie alla costruzione, la RX-D70BT si adatta a qualsiasi interno. La radio ha un’impugnatura integrata intelligente e funziona anche con le batterie, in modo che gli utenti possano ascoltare la loro musica preferita ovunque.

Inoltre, integra un timer che riproduce automaticamente determinati contenuti in un momento specifico ogni giorno o in giorni prestabiliti, oltre alla funzione sleep, ovviamente. Su entrambi i lati ha due altoparlanti full-range da 8 cm, che sono schermati per sopprimere il rumore esterno. Inoltre, la radio ha una porta bass reflex sul retro, così da poter produrre un potente suono dei bassi. Si attendono notizie su prezzi e disponibilità.