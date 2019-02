Google, app preinstallate aggiornate senza account

Matteo Tontini,

Gli utenti di dispositivi Android che non vogliono essere disturbati dagli aggiornamenti delle app stanno per ricevere una grossa mano da Google Play. Il servizio, infatti, ora aggiorna automaticamente alcune app preinstallate, anche se un utente non ha effettuato l’accesso al proprio account Google.

L’idea è di creare un’esperienza più “coerente” per gli utenti Android, secondo una lettera inviata dalla società di Mountain View agli sviluppatori. La maggior parte delle persone accede ai propri account Google quando usa il proprio smartphone e tablet, ma in caso contrario le app preinstallate, incluso lo store di Google Play, erano escluse dagli aggiornamenti. Ora non più, ma chiunque non desideri un aggiornamento automatico può accedere alle proprie impostazioni Android e disabilitare l’opzione dedicata.

Gli sviluppatori sono stati invitati dal colosso della ricerca a verificare che le loro app funzionino “con o senza un account Google”. L’aggiornamento sarà applicabile solo ai telefoni che utilizzano Android Lollipop o le nuove versioni del sistema operativo. BigG ha così comunicato:

Questa nuova funzione offrirà agli utenti un’esperienza più coerente su molti dispositivi e consentirà loro di accedere alle migliori e più recenti funzionalità fornite dai team dietro le app. Ciò dovrebbe anche aiutare gli sviluppatori a ridurre i costi generali necessari per supportare versioni di app obsolete.

A proposito di app, Google e Apple stanno attualmente indagando su un’applicazione saudita che permette agli uomini di controllare gli spostamenti delle donne. Diversi politici hanno chiesto ai due colossi della tecnologia di rimuoverla immediatamente dai propri store digitali, nonostante l’app non vada contro le leggi in vigore in Arabia Saudita (dove le donne necessitano di un parente di sesso maschile per muoversi).