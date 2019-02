Windows Timeline, un’estensione per Chrome

Filippo Vendrame,

Microsoft ha lanciato le funzionalità della Timeline un anno fa permettendo agli utenti di poter sincronizzare la navigazione e la cronologia delle app tra dispositivi Windows 10, iOS e Android. Sfortunatamente, per quanto riguarda la navigazione Web, questa interessante caratteristica funzionava solo per chi utilizzava il browser Edge. Tuttavia, come tutti sanno la casa di Redmond ha deciso di rivoluzionare il suo browser utilizzando come base Chromium. Non stupisce, dunque, se adesso il gigante del software ha deciso di lanciare un’estensione ufficiale per Windows Timeline dedicata al browser Google Chrome.

Tale estensione è disponibile al download gratuito attraverso il Chrome Web Store e si chiama “Web Activities“. Questa estensione dedicata a Windows Timeline fa esattamente quello che ci si aspetta e cioè visualizzare le attività di navigazione su tutti i dispositivi Windows 10 attraverso Timeline e su Microsoft Launcher per Android. Questo significa, però, che una copia della cronologia di navigazione verrà inviata ai server Microsoft, aprendo potenziali problemi di privacy. Google ha il proprio modo di sincronizzare la cronologia di navigazione tra le sessioni di Chrome, inclusa la possibilità di visualizzare le schede su altri dispositivi. L’estensione di Chrome di Microsoft va a semplificare questa funzionalità attraverso il Task View di Windows 10 accessibile dalla barra delle applicazioni o utilizzando la combinazione di tasti winkey + tab.

Microsoft non ha ancora lanciato una versione per Firefox di questa particolare estensione per la Timeline, sebbene le estensioni non ufficiali per la Timeline di Chrome e Firefox siano disponibili da oltre sei mesi. Tuttavia appare difficile che un’estensione ufficiale per il browser di Mozilla possa in qualche modo arrivare.

Grazie a questa novità, dunque, tutti coloro che utilizzano il browser Chrome su Windows 10 potranno finalmente sfruttare al meglio le funzionalità di Windows Timeline.