TIM, 10 GB gratis con TIM Party

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti i clienti TIM iscritti al programma fedeltà TIM Party. L’operatore, infatti, ha deciso di offrire in regalo 10 GB di traffico Internet alla massima velocità da consumarsi entro 7 giorni dall’attivazione in Italia e nei Paesi europei. Una volta riscattata la promozione, l’effettiva attivazione del bonus sarà comunicata attraverso un SMS.

Al termine dei 7 giorni, la promozione dei 10 GB si disattiverà automaticamente e l’eventuale traffico non ancora consumato andrà perduto. A quel punto i clienti TIM torneranno ad erodere il traffico Internet della loro offerta tariffaria canonica. Per poter usufruire di questo bonus di traffico offerto da TIM Party è necessario che il credito della SIM sia superiore a 0 euro. Il traffico effettuato non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte. L’offerta è incompatibile con le offerte a tempo.

Per poter attivare la promozione è necessario accedere al sito di TIM Party attraverso il proprio dispositivo mobile, accedere alla pagina dedicata e cliccare sul pulsante che permette di attivarla.

Si ricorda, infine, che TIM Party è un nuovo programma fedeltà di TIM che premia i suoi clienti più fedeli attraverso regali ed offerte particolari da attivare sulle loro utenze. Regali che possono essere ingressi al cinema, sconti sull’acquisto di prodotti ed altro. TIM Party offre anche l’acceso ad esclusive promozioni tariffarie e bonus non altrimenti attivabili dai normali clienti.

Inoltre, più i clienti saranno fedeli a TIM nel tempo e più promozioni potranno riscattare. Maggiori informazioni su questa particolare offerta e sul programma fedeltà direttamente all’interno del sito ufficiale di TIM Party.