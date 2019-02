HYPE, una polizza per proteggere lo smartphone

Filippo Vendrame,

HYPE lancia una polizza per proteggere gli smartphone. La ben nota soluzione mobile per una gestione semplice ed efficiente del denaro ha allargato la propria offerta di servizi di valore aggiunto introducendo la sezione dedicata alle assicurazioni, tramite la quale sarà possibile attivare, in modo semplice, immediato e conveniente diverse formule di protezione. Il primo prodotto che rispecchia il carattere innovativo di HYPE è una polizza per smartphone.

I clienti possono attivarla direttamente dall’app e possono scegliere se assicurare il proprio device o un altro dispositivo. Il prodotto è fornito da Allianz Global Assistance e Simplesurance GmBH. In pochi Tap basta indicare il telefono da assicurare e il relativo valore. Il servizio è lanciato in anteprima per i Clienti HYPE Plus, in seguito sarà esteso a tutto il resto della customer base. HYPE ha raggiunto, nelle prime settimane del 2019, l’importante traguardo di seicentomila clienti, che complessivamente hanno movimentato oltre 1 miliardo di euro nel 2018. Risultato che riflette come HYPE risponda alla necessità del pubblico di poter accedere ai servizi bancari, a partire dal conto, in un modo completamente nuovo e integrato e che la confermano tra gli esponenti di spicco del fintech italiano ed europeo.

Aprire un conto è estremamente facile e conveniente. Basta scaricare l’app, compilare il form con nome, cognome, codice fiscale e email, inviare una foto del documento di identità e questo è sufficiente all’autenticazione per ricevere gratuitamente in pochi giorni la carta di pagamento associata all’IBAN del conto e poterla poi ricaricare, controllare e gestire il proprio denaro per le piccole spese dall’applicazione fino a un massimo di 2.500 euro di deposito con HYPE START (completamente gratuito), e fino a 50.000 euro di deposito con HYPE PLUS, per chi desidera farne il proprio conto primario, con addebito automatico di utenze e abbonamenti, e sempre nuovi servizi finanziari e assicurativi dedicati (al costo di un solo euro al mese).

Antonio Valitutti, General Manager di HYPE:

L’obiettivo di Hype è quello di fornire oltre ai tradizionali servizi bancari anche altri a valore aggiunto, offerti con modalità innovative e attraverso l’integrazione di servizi di terze parti. In quest’ottica dobbiamo e vogliamo assecondare quelle che sono le esigenze e dei consumatori. La nuova offerta assicurativa nasce proprio dagli Hypers che interrogati su quali fossero le loro esigenze, hanno indicato come primaria quella di poter attivare assicurazioni smart, come ad esempio quella sul cellulare. Questa è solo la prima di una gamma di polizze che a breve metteremo a disposizione della nostra community.