Modem Libero, i parametri di Vodafone

Filippo Vendrame,

Negli ultimi giorni Vodafone ha messo mano al suo listino consumer di rete fissa apportando alcune importanti novità. La più significativa è sicuramente quella che vede introdurre la possibilità per i clienti di poter utilizzare un modem di loro proprietà al posto di quello proposto all’interno dell’offerta tariffaria. In questo modo Vodafone si adegua in pieno a quanto previsto dall’AGCOM all’interno della delibera del “Modem Libero“.

Ovviamente, per permettere ai suoi clienti di poter utilizzare un modem alternativo di loro proprietà, Vodafone ha aperto una pagina dedicata all’interno del suo sito ufficiale dove poter trovare tutti i parametri di configurazione. L’operatore sottolinea che per garantire il corretto funzionamento del servizio internet è necessario che l’apparato scelto implementi i livelli protocollari adatti a dialogare correttamente con i sistemi del’operatore, sia a livello fisico(modem) che superiore (adaptation protocol/encapsulation), fino alla corretta instaurazione della sessione IP(session protocol).

Vodafone, parametri modem

Il modem deve offrire la possibilità di inserire i seguenti parametri di configurazione della sessione PPPoE.

Per quanto riguarda il servizio VoIP, i parametri sono i seguenti.

Qualora tu voglia utilizzare il tuo modem per navigare in Internet e voglia usufruire del servizio VoIP, è necessario configurare come segue, la Vodafone Station che hai ricevuto.

Inserire questi parametri all’interno del proprio modem non è difficile. In ogni caso il suggerimento è quello di studiare bene le pagine di assistenza del sito ufficiale di Vodafone che spiegano nei dettagli come configurare un proprio apparato per navigare su Internet e per effettuare chiamate VoIP.