Apple Car: sarà un van elettrico?

Marco Grigis,

L’auto elettrica di Apple, la misteriosa Apple Car che il gruppo starebbe preparando all’interno del suo Project Titan, sarebbe in realtà un van. È quanto spiega un sito tedesco, Manager Magazin, sulla base di alcune informazioni raccolte da fonti vicine ai gruppi ingegneristici di Apple Park. Naturalmente, la società di Cupertino non ha al momento confermato le indiscrezioni emerse.

L’indiscrezione è al momento da prendere con le pinze, poiché da tempo si parla di un cambio di strategia per Project Titan: secondo diversi analisti, tra cui l’affidabile Ming-Chi Kuo, Apple avrebbe abbandonato l’idea di produrre un veicolo elettrico, per concentrarsi invece sullo sviluppo di un sistema di guida autonoma da offrire a produttori terzi, così come altri accessori.

Secondo quanto riferito dalla fonte tedesca, invece, Apple starebbe sperimentando il design di un van elettrico, definendo da zero ogni elemento del veicolo. Il gruppo starebbe infatti elaborandone non solo il design, sia esteriore che delle componenti interni, ma anche delle batterie e un motore proprietario. Al momento non è ben chiaro lo scopo, ma già oggi il gruppo di Cupertino si avvale di alcuni van elettrici e dotati di guida autonoma per trasportare i propri dipendenti da una sede all’altra nell’area di San Francisco. Questi ultimi mezzi sono stati realizzati in collaborazione con Volkswagen.

Come già accennato, è molto difficile in questa fase comprendere quali strategie Apple stia realmente perseguendo sul fronte della mobilità elettrica. Di recente il gruppo ha assunto Doug Field, un ex dirigente di Tesla, per guidare Project Titan a fianco di Bob Mansfield. Nel frattempo, la società continua la propria sperimentazione con la guida autonoma sulle strade della California, con una flotta di decine di veicoli dotati di sistema LiDAR per la rilevazione degli ostacoli.