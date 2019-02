Porsche stampa vinili da pneumatici usati

Marco Grigis,

Anche Porsche entra nell’universo dei vinili, con la produzione di dischi davvero speciali. Per celebrare la vittoria della 24 Ore di Le Mans nel 2017, il gruppo automobilistico ha deciso di realizzare un vinile speciale della durata di 24 minuti. Un 33 giri realizzato tramite il recupero di pneumatici usati, ovvero quelli montati sulla 919 Hybrid che ha vinto la competizione.

Il gruppo automobilistico ha stampato circa 200 vinili, sebbene solo 24 dischi verranno resi disponibili al grande pubblico, con un’asta benefica che verrà battuta nei prossimi giorni. Il supporto audio, così come già accennato, ha una durata di 24 minuti ed è dedicato alle 19 vittorie di Porsche a Le Mans, con anche brevi interventi dagli esperti e ricordi sul campo.

Per realizzare questi singolari dischi, Porsche ha recuperato le ruote della 919 Hybrid del 2017: alcune componenti derivate da pneumatici, come gomma e altri materiali plastici, sono quindi state ridotte in piccoli frammenti, questi ultimo poi riscaldati e impiegati per la stampa dei vinili in un classico impianto a pressione.

I proventi della vendita all’asta dei vinili, 24 in totale sui circa 200 prodotti, verranno donati a Loisirs Pluriel, un’associazione benefica francese con base a Le Mans che si occupa del supporto e del benessere dei bambini affetti da disabilità. Non hanno però nulla da temere coloro che non riusciranno ad assicurarsi una delle tanto ambite copie: l’audio del vinile, nella sua interezza, verrà infatti reso disponibile in streaming su Spotify, Apple Music, Deezer e altre piattaforme.

L’iniziativa ha ottenuto un grande successo sui social network, attirando sia le attenzioni degli appassionati di motori che l’interesse degli amanti del microsolco, sempre alla ricerca di novità insolite oppure di pezzi dall’alto valore – anche emotivo, non solo economico – sul fronte del collezionismo. Nel frattempo, un video di presentazione del progetto è stato reso disponibile sulla piattaforma YouTube.