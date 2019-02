Red Dead Online, contenuto update del 26 febbraio

Matteo Tontini,

Emergono nuovi interessanti dettagli sull’aggiornamento della beta di Red Dead Online che arriverà martedì 26 febbraio. Stando a quanto riferito da Rockstar sarà il più grande update finora pubblicato e nelle scorse ore sono stati rivelati i suoi contenuti.

Tra le novità si annovera l’evento Free Roam Oro degli Stolti, in cui gli utenti competono per il controllo di un Elmo d’oro: i giocatori hanno il compito di far fuori chi indossa l’elmo per impossessarsene e chi riesce a indossarlo per più tempo vincerà la partita (grazie ai punti extra che si accumulano collezionando uccisioni). Altra aggiunta gradita sono le Sfide Pesca, nelle quali si vince pescando la quantità maggiore di pesce in termini di peso; e ancora, gli utenti troveranno tre nuovi Rese dei conti, dove i cowboy sono chiamati a formare squadre per attività come il recuperare e consegnare borse e rubarsi bottini a vicenda.

L’aggiornamento porterà in Red Dead Online anche nuove armi, ovvero il fucile a canna liscia raro e l’Evans a ripetizione. Sarà poi disponibile una serie di nuovi capi d’abbigliamento, come il Cappello con crotalo e il Gilet Rutledge con rifinitura in pelliccia, ma anche giacche, stivali, soprabiti, guanti, cappelli, gilet e altro ancora per personalizzare il proprio alter ego.

Infine, gli utenti PlayStation 4 avranno dei contenuti in accesso anticipato: le Gare al bersaglio aperte, in cui i giocatori gareggiano in uno spazio aperto per colpire il maggior numero di bersagli possibile cavalcando, e il Coltello mandibola, un’arma da corpo a corpo con un manico inciso dai resti della mascella di un animale ucciso. Giocando Red Dead Online questa settimana si otterrà il 20% di PE in più in ogni attività.