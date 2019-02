Samsung Galaxy S10, dove prenotarli in Italia

Filippo Vendrame,

Samsung ha presentato nella serata di ieri i nuovi Galaxy S10 che spostano l’asticella della qualità dei prodotti mobile ad un livello più alto. Come volevano tutti i più recenti rumors, la casa coreana ha deciso di permettere agli interessati di prenotare immediatamente il loro device per potervi mettere le mani direttamente al day one, il giorno 8 marzo. In Italia, i canali attraverso cui è possibile prenotare i nuovi Samsung Galaxy S10 sono molti.

Samsung Galaxy S10, dove prenotarli

Innanzitutto, i nuovi top di gamma Android (Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+) della casa coreana possono essere prenotati direttamente all’interno del Samsung Shop. Trattasi del canale ufficiale di Samsung. In alternativa, i Galaxy S10 possono essere preordinati anche all’interno di Amazon.it (Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+). Una soluzione interessante in quanto Amazon li offre con l’opzione del “prezzo minimo garantito”. Questo significa che se prima del giorno 8 marzo i prezzi dovessero calare anche di pochi euro, le persone andranno a pagare quel prezzo e non quello della prenotazione.

Anche gli operatori TIM, Vodafone e Wind permettono di prenotare i nuovi smartphone (solo Galaxy S10 e Galaxy S10+). Operatori che sicuramente lanceranno alcune offerte dedicate a questi nuovi prodotti per consentire ai loro clienti di poterli acquistare senza dare immediatamente fondo alla propria carta di credito. Anche le catene di elettronica come Unieuro e MediaWorld permettono di preordinare i nuovi Galaxy S10 e Galaxy S10+.

Infine, i nuovi smartphone possono essere ordinati anche all’intero di molti importanti eShop della rete come ePrice.

Si ricorda che chi prenoterà i Galaxy S10 e Galaxy S10+ potrà ricevere in omaggio i nuovi auricolari Galaxy Buds che grazie all’ottimizzazione di AKG sono in grado di offrire una qualità del suono di altissimo livello. Un regalo del valore di 149 euro.