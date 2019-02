Samsung Galaxy S10, tasto Bixby è personalizzabile

Candido Romano,

Samsung Galaxy S10 permette di personalizzare il tasto Bixby: finalmente la casa sud coreana si è decisa a dare più possibilità agli utenti. La linea Galaxy S10 è ormai ufficiale, tra l’altro prenotabile anche su Amazon e porta con sé diverse novità, come la tripla fotocamera, il lettore di impronte a ultrasuoni sotto il display e lo schermo Infinity-O.

Oltre a queste novità ultra tecnologiche ne arriva quindi una che metterà l’animo in pace degli utenti, cioè usare tasto Bixby per richiamare un’app a scelta, non solo relegato quindi all’assistente vocale. Si può quindi assegnare al tasto anche un’app di terze parti, scegliendo di richiamarla con un tocco o due. Le possibilità sono diverse: ad esempio si può scegliere di aprire Google, Instagram o Spotify con una pressione del tasto, mentre due pressioni richiameranno sempre Bixby. Tenendo premuto il tasto, invece, in ogni caso richiamerà sempre l’apertura dell’assistente vocale.

Samsung ha risolto in questo modo uno dei problemi che più annoiavano gli utenti. Se con quello specifico tasto si vuole richiamare Google Assistant sulla linea Galaxy S10 è possibile. Non si può fare invece sui modelli precedenti, come ad esempio Samsung Galaxy S9, S9 Plus o Note 9, che da poco sono stati aggiornati ad Android Pie 9 e One UI. Per ora non ci sono conferme che Samsung rilascerà questa possibilità anche per i modelli precedenti a Galaxy S10, ma è chiaro che sarà possibile con un aggiornamento software.

Samsung quest’anno ha presentato tre modelli, cioè Galaxy S10 con schermo da 6,1 pollici, il più grande Galaxy S10+ con display da 6,4 pollici e doppia fotocamera frontale, oltre al più economico Galaxy S10e. Prestazioni esagerate per quanto riguarda le caratteristiche tecniche: non contenta, la casa sud coreana ha annunciato anche il primo smartphone pieghevole, Galaxy Fold.