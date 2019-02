Account Telegram: creazione e login

Filippo Vendrame,

Telegram è un’applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma che pone l’accento su velocità e sicurezza. Completamente gratuita e senza pubblicità, dispone di un sistema sofisticato di crittografia per proteggere la privacy degli iscritti. Inoltre, la piattaforma è basata sul cloud. Questo significa che tutti i messaggi saranno sempre disponibili indipendentemente dal client utilizzato. Basterà, infatti, accedere con le proprie credenziali d’accesso per trovare tutte le proprie chat.

Telegram è disponibile su Android, iOS e Windows Phone per quanto riguarda il mondo mobile e su Windows, Mac e Linux per quanto concerne il mondo dei computer. Inoltre, il servizio è anche accessibile attraverso un’applicazione web. Oltre alla funzioni di chat, questo client di messaggistica permette di condividere quasi ogni tipologia di file, di creare e gestire Gruppi e Canali e di effettuare chiamate vocali gratuite tra gli iscritti. Creare un account ed effettuare il login per iniziare ad utilizzare i servizi della piattaforma di messaggistica è molto semplice.

Telegram, creare un account

Per creare un account su Telegram la prima cosa è ovviamente quella di effettuare una semplice e veloce registrazione. I passi da seguire sono pochi e rapidi. Chi già utilizza WhatsApp troverà, in tal senso, molte similitudini. Una volta scaricata l’app sul proprio smartphone sarà sufficiente avviarla prestando attenzione di avere la connessione dati attiva. Successivamente, Telegram chiederà di inserire il proprio numero di telefono preceduto dal prefisso internazionale del Paese di appartenenza.

Espletato questo passaggio, arriverà un SMS contenente un codice che andrà riportato nell’app per validare l’account. Completato anche questo passaggio, la registrazione sarà conclusa e Telegram sarà pronto ad essere utilizzato. i successi avvii dell’app non richiederanno più questi passaggi.

Se successivamente si volesse accedere con il proprio account attraverso il client per computer, sarà sufficiente solamente confermare la propria identità. Servirà indicare il numero di cellulare su cui è attivo l’account Telegram ed inserire il codice che sarà inviato attraverso un messaggio sull’app per smartphone.