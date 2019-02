Facebook Messenger, in test il grassetto e corsivo

Candido Romano,

Presto con Facebook Messenger sarà possibile scrivere in grassetto e corsivo nelle chat. Alcuni utenti hanno già ottenuto l’accesso alla nuova funzione ancora in fase di sperimentazione. La segnalazione è arrivata direttamente da alcuni utenti che hanno reso noto di avere avuto la possibilità di accedere a una serie di strumenti che gli consentono di scrivere in grassetto e in corsivo su Messenger. Ci sono anche altre forme di formattazione in fase di test, ma chiaramente ora possono provarle solo un numero limitato di persone.

A dimostrare queste voci sono arrivate anche le prime immagini pubblicate su Twitter da Jane Manchun Wong, che ha così svelato quali sono le formattazioni disponibili: è possibile inviare testo sottolineato e barrato. Alcune immagini di questa funzionalità sperimentale sono state già diffuse su Twitter da Jane Manchun Wong: qui si possono vedere la maggior parte delle formattazioni che saranno disponibili all’interno dell’app, come ad esempio il testo sottolineato e barrato.

Facebook Messenger is testing formatted text for mobile! (Finally 😍!!) pic.twitter.com/IGkGN78QdQ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 21, 2019

Come funziona la nuova formattazione

Gli utenti possono accedere ad una serie di marcatori, come asterischi e virgolette alte, in parte come accade su WhatsApp, che devono essere collocate all’inizio o alla fine della parola, oppure possono selezionare il testo scegliendo la formattazione direttamente dal menu a disposizione. Sicuramente quest’ultima opzione è più comoda e veloce.

Per il momento però sono in corso solo dei test sperimentali e non è stato ancora comunicato in modo ufficiale quando questa funzione potrebbe essere rilasciata a tutti gli utenti. Si spera che tutto questo avverrà presto, sicuramente si sentirà parlare di queste nuove funzioni a breve, magari con un nuovo aggiornamento. Ultimamente l’applicazione ha reso disponibile la revoca dei messaggi vocali: finalmente anche in Facebook Messenger si possono cancellare i messaggi inviati per sbaglio.