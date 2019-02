Samsung Galaxy S10, più intelligenza per Bixby

Luca Colantuoni,

I nuovi Samsung Galaxy S10 sfruttano l’intelligenza artificiale per eseguire diverse operazioni, tra cui quelle relative alle fotocamere. Il produttore coreano ha anche aggiornato l’assistente personale e introdotto le Bixby Routines. Inoltre, il pulsante dedicato può essere personalizzato e assegnato ad altre applicazioni.

Gli utenti eseguono operazioni ripetitive durante la giornata, quindi Samsung ha sviluppato una funzionalità che permette di risparmiare tempo. Bixby Routines sfrutta il machine learning per apprendere attività e preferenze personali, suggerendo routine configurabili in determinati momenti del giorno. Oltre a nove opzioni preimpostate ci sono sei routine personalizzabili in base all’uso dello smartphone in certi orari e luoghi. Per esempio, la routine “Prima di andare a letto” disattiva automaticamente i suoni, riduce la luminosità dello schermo e attiva la modalità notturna (il tema scuro dell’interfaccia).

La routine “Risparmia la batteria durante la notte” disattiva invece la modalità Always Display On, il WiFi e la connessione dati. Infine la routine “In auto” attiva il vivavoce, ingrandisce la dimensione del testo e avvia la riproduzione musicale.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S10, immagini degli smartphone

Bixby Vision sfrutta la realtà aumentata per riconoscere un oggetto inquadrato dalla fotocamera, tradurre un cartello e aggiungere virtualmente un elettrodomestico nella stanza. La nuova funzionalità Bixby Voice Unlock consente invece di eseguire azioni (ricerca web, avvio telefonata, invio messaggio e altre) quando lo smartphone è bloccato, utilizzando i comandi vocali.

Samsung consente finalmente di personalizzare il pulsante Bixby. Gli utenti possono scegliere una singola o doppia pressione per attivare l’assistente e assegnare l’altra alle app preferite o ai comandi rapidi. Questa funzionalità, così come Bixby Voice Unlock, sarà disponibile anche per i Galaxy S8, S9, Note 8 e Note 9 con Android 9 Pie.