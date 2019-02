Xbox Game Pass in arrivo su Nintendo Switch?

Matteo Tontini,

Secondo una nuova voce di corridoio, Microsoft e Nintendo hanno grandi piani per il 2019, anno che potrebbe vedere le due aziende lavorare a stretto contatto. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali in merito alla questione, ma il rumor delle scorse ore è piuttosto interessante. Secondo Direct-Feed Games, che cita molteplici fonti, Microsoft si starebbe preparando a distribuire un’app Xbox su Switch con l’obiettivo di portare Xbox Game Pass sulla piattaforma Nintendo tramite la tecnologia di streaming Project Xcloud.

Come se non bastasse, pare che Microsoft possa cominciare a pubblicare alcuni dei suoi titoli first-party direttamente su Switch: in particolare quei giochi che il sistema Nintendo potrà eseguire nativamente e che avrebbero senso di esistere sulla piattaforma. È chiaro che si tratti di una notizia non ancora confermata ed è consigliabile prenderla con le pinze. Sappiamo che Microsoft vorrebbe portare Xbox Game Pass sul maggior numero possibile di dispositivi, ma si presume (o si presumeva fino a oggi) che la distribuzione si limiti ai dispositivi mobile e ad hardware che non hanno nulla a che vedere con il mercato delle console, per arginare il problema concorrenza.

A ogni modo sono diverse le fonti attendibili che suggeriscono una grande collaborazione tra le due società e il rumor è stato riportato da numerose testate giornalistiche internazionali. Tuttavia al momento non si può far altro che speculare e aspettare: se quanto riportato da Direct-Feed Games dovesse rivelarsi vero, allora sarebbe una grande notizia e probabilmente non verrebbe divulgata prima di E3, il più grande palcoscenico del settore dei videogiochi.

A proposito di Switch, nei giorni scorsi si è diffusa l’indiscrezione secondo cui The Witcher 3 potrebbe sbarcare sulla console con una versione dedicata.