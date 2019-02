MWC 2019, Microsoft annuncia HoloLens 2

Filippo Vendrame,

Microsoft HoloLens 2 è ufficiale. La casa di Redmond ha svelato dal palcoscenico del Mobile World Congress 2019 di Barcellona la seconda generazione del suo visore per la Mixed Realty. Il passo in avanti di questo nuovo modello è considerevole. Oltre ad essere molto più comodo, dispone di un campo visivo molto più ampio ed è in grado di rilevare oggetti fisici reali nella stanza. Dispone di nuovi componenti come il sensore Azure Kinect, un processore ARM (Snapdragon 850), sensori di rilevamento degli occhi e un sistema di visualizzazione completamente diverso.

HoloLens 2 integra anche due speaker, dispone di una visiera che si ribalta e permette di vedere quello che le mani stanno facendo più accuratamente di prima. C’è pure una fotocamera frontale da 8 megapixel per le videoconferenze e il visore utilizza l’USB-C per caricare. HoloLens 2 in poche parole è un prodotto completamente nuovo con tantissima tecnologia profusa al suo interno. Entrando nello specifico del grande lavoro compiuto da Microsoft su questo prodotto, una delle più importanti novità è l’ampliamento del campo visivo concesso dal visore. La casa di Redmond ha evidenziato di aver più che raddoppiato il campo visivo in HoloLens 2, mantenendo la densità olografica di 47 pixel per grado di vista.

Il gigante del software ha anche completamente rinnovato il modo di interagire con gli ologrammi in HoloLens 2. Grazie al nuovo sensore di profondità e all’intelligenza artificiale, HoloLens 2 consente la manipolazione in tempo reale degli ologrammi con gli stessi gesti usati per interagire con oggetti fisici nel mondo reale. HoloLens 2 contiene sensori per l’eye-tracking che rendono ancora più naturale l’interazione con gli ologrammi. Inoltre, grazie al riconoscimento dell’iride, è possibile utilizzare il visore con Windows Hello per effettuare l’accesso agli account aziendali.

Microsoft ha ottimizzato HoloLens 2 bilanciando il suo baricentro, utilizzando materiali in fibra di carbonio e usando un nuovo meccanismo per adattare il visore alla testa. Il tutto per migliorare il suo comfort anche durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Tutte queste novità sono esaltate dall’ecosistema software formato da applicazioni per la Mixed Reality come Dynamics 365 Remote Assist, Dynamics 365 Layout e Dynamics 365 Guides. HoloLens 2 sarà disponibile quest’anno ad un prezzo di 3.500 dollari. HoloLens 2 sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti, Giappone, Cina, Germania, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Australia e Nuova Zelanda. I clienti possono già preordinare HoloLens 2.