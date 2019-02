MWC 2019: FRITZ!Repeater per WiFi Mesh e FRITZ!Box

Filippo Vendrame,

AVM protagonista al Mobile World Congress 2019 di Barcellona con l’annuncio dell’ampliamento della propria offerta per il 2019 con 4 nuovi modelli di Repeater WiFi Mesh che si presentano con un nuovo design e processori particolarmente potenti per rispondere ad ogni tipo di esigenza. FRITZ!Repeater 3000 (già disponibile) è il nuovo prodotto, della categoria rete mesh, che grazie alle tre unità radio (tri-band) è ideale per far arrivare la rete wireless fino all’angolo più remoto di abitazioni particolarmente grandi. Oltre alle bande a 2,4 e 5 GHz, trasmette su una terza banda a 5 GHz, che assicura una connessione ottimale a tutti i dispositivi della rete mesh che assicurano connessioni molto stabili, ad esempio, per lo streaming e il gaming.

Con quattro antenne ciascuna sulla banda 2,4 e 5 GHz, il nuovo modello FRITZ!Repeater 2400 è un potente ripetitore WiFi Mesh che ampia la portata ed eleva la capacità della rete wireless. Il modello FRITZ!Repeater 1200 con due antenne per banda di frequenza è compatibile dual-band e, come il FRITZ!Repeater 2400, ha una porta LAN gigabit. Il nuovo FRITZ!Repeater 600, piccolo e compatto, è dotato di quattro antenne sulla banda 2,4 GHz e si inserisce direttamente nella presa dell’impianto elettrico aumentando in modo semplice e rapido la portata di ogni rete wireless. AVM al Mobile World Congress 2019 ha anche presentato in anteprima il nuovo FRITZ!Box 7583, il tuttofare della connessione DSL. Supporta VDSL, vectoring, supervectoring 35b e G.fast a 106 MHz e 212 MHz, bonding incluso. Il nuovo FRITZ!Box 7583 può essere utilizzato dai provider con flessibilità in funzione della crescita della connessione DSL dei clienti.

Il nuovo FRITZ!Box 6591 Cable di AVM, grazie al DOCSIS 3.0, è la soluzione ideale per l’espansione a gigabit nelle reti via cavo. Il modello FRITZ!Box 6890 LTE per connettività Internet e DSL in simultanea infatti può essere utilizzato contemporaneamente sulla porta DSL e su LTE e offre ulteriore sicurezza a utenti particolarmente esigenti riguardo alla disponibilità di Internet.

AVM è attivamente impegnata per offrire soluzioni adatte alla prossima generazione di comunicazioni mobili 5G. Infatti, sta lavorando all’evoluzione dell’offerta 5G per i dispositivi di accesso integrato (IAD) e i ripetitori di rete mesh come parte di future collaborazioni. Per tutte le connessioni veloci in fibra, AVM presenta due soluzioni: il nuovo FRITZ!Box 5491 supporta la tecnologia in fibra ottica passiva GPON e FRITZ!Box 5490 con tecnologia punto-punto attiva (AON).

Esposto alla fiera anche il FRITZ!Box 7590 che grazie all‘utilizzo del supervectoring definisce nuovi standard che permettono di raggiungere i 300 Mbit/s in download.