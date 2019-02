MWC 2019, tutte le novità 5G di Qualcomm

Filippo Vendrame,

Qualcomm protagonista al Mobile World Congress 2019 di Barcellona con tante novità in ambito 5G. Innanzitutto, Qualcomm ha tolto i veli sulla prima piattaforma PC 5G commerciale dell’industria PC: la piattaforma di calcolo Qualcomm Snapdragon 8cx 5G. Dotata del rivoluzionario modem 5G di seconda generazione Qualcomm Snapdragon X55, la piattaforma Snapdragon 8cx 5G aiuterà i produttori di PC a trarre beneficio dal rollout globale delle reti 5G.

Con la potenza e le performance di un PC premium sottile e leggero, Snapdragon 8cx 5G rivoluzionerà il modo in cui le persone si connettono, lavorano e comunicano attraverso i loro PC. Questa nuova piattaforma PC impatterà i consumatori, le piccole e le grandi aziende e tutti coloro che operano in mobilità, abilitando connettività multi-gigabit, durata della batteria superiore a un giorno e performance di calcolo, il tutto in un dispositivo moderno. Altra novità presentata a Barcellona, il supporto da parte di un ampio ecosistema di OEM, operatori e fornitori di piattaforme leader a livello mondiale per offrire la nuova generazione di esperienze di computing mobile immersivo attraverso i visori XR collegati a smartphone 5G.

I visori XR offrono un form factor elegante e leggero per esperienze di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) visivamente ricche e interattive con display ad alta risoluzione e tracking inside-out avanzato Six Degrees of Freedom (6DoF). Questi visori XR leggerissimi sono connessi a smartphone basati sulla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 855 tramite l’USB Type-C.

L’XR rappresenta la nuova generazione di calcolo mobile immersivo e, con i vantaggi significativi che il 5G abilita, tra cui velocità dati elevata e bassa latenza, i visori XR possono essere ottimizzati e pronti per l’industria mobile nel 2019. Per indirizzare i requisiti di compatibilità Qualcomm Technologies ha anche ha annunciato che espanderà il programma HMD Accelerator (HAP) per includere e aiutare a pre-convalidare i componenti e le prestazioni tra smartphone e visori XR.

Le novità in ambito 5G di Qualcomm non finiscono qui in quanto la società ha annunciato il reference design 5G per banda larga wireless fissa sub-6 GHz e mmWave. Il reference design supporta il modem 5G, recentemente annunciato, Qualcomm Snapdragon X55, componenti e moduli Qualcomm RF front-end (RFFE) di ultima generazione per implementazioni sub-6 GHz e mmWave, offrendo una soluzione 5G modem-to-antenna completa. Con questo reference design i produttori possono sviluppare, in modo rapido e conveniente in termini di costi, dispositivi CPE 5G FWB che i fornitori di servizi Internet (ISP) possono utilizzare per servire i clienti che utilizzano l’infrastruttura 5G, rendendo la copertura, le prestazioni e la flessibilità di implementazione del 5G un importante backhaul alternativo alla fibra o alle soluzioni cablate.

Tra gli ulteriori annunci in ottica 5G di Qualcomm si evidenziano la prima piattaforma 5G Dual SIM Dual Active con connettività 4G LTE, C-V2X integrata e funzionalità di localizzazione per i veicoli di nuova generazione e l’accordo con Bosch per la ricerca sul 5G NR in ambito IoT Industriale.