Assistente Google abbraccia l’app Messaggi

Matteo Tontini,

L’Assistente Google è compatibile con un numero sempre maggiore di servizi e il colosso della ricerca fa un nuovo annuncio al riguardo: presto sarà infatti disponibile nell’app Messaggi per Android e in altre lingue su Maps.

La compatibilità dell’assistente digitale con Messaggi è stata rivelata come caratteristica quando Google, lo scorso anno, ha annunciato che la sua strategia di comunicazione è incentrata su RCS, un sistema che andrà a rimpiazzare gli SMS come li conosciamo oggi. L’implementazione ricorda molto Google Allo, prima applicazione di messaggistica di BigG a includere l’assistente.

L’intelligenza artificiale del dispositivo viene in pratica sfruttata per analizzare i messaggi in cui si parla di film, ristoranti, meteo e altri argomenti. L’Assistente Google affiancherà dei suggerimenti relativi alla conversazione dell’utente appena sopra il campo di testo, dandogli la possibilità di inviare immediatamente informazioni (come pagine web piuttosto che trailer, nel caso si stesse parlando di cinema) al destinatario.

Sul fronte privacy, i contenuti della conversazione non verranno mai inviati all’azienda californiana. La scansione eseguita sui suggerimenti rimane sul dispositivo, con Google che verrà a sapere soltanto l’argomento – dopo aver fatto tap e cercato. L’aggiornamento con cui verrà aggiunta la nuova funzionalità sarà disponibile nei prossimi mesi, ma non sappiamo di preciso quando in Italia.

Intanto il gigante di Mountain View pare abbia registrato alcuni documenti relativi ai suoi nuovi Pixel low cost presso la FCC, grazie ai quali sarebbero emersi anche alcuni dettagli sugli smartphone: nella fattispecie, pare che siano dotati di connettività Wi-Fi, Bluetooth, NFC e LTE e fruiscano di Android 9 come sistema operativo. Peraltro potrebbero essere annunciati prima del solito evento autunnale che tiene la società.