iOS 12 supera l’80% dei device compatibili

Marco Grigis,

iOS 12, il sistema operativo mobile lanciato da Apple lo scorso settembre, ha già raggiunto oltre l’80% di tutti i dispositivi compatibili. È quanto conferma la stessa Apple, nel consueto aggiornamento reso disponibile per gli sviluppatori. E non è tutto, poiché se si considerano unicamente i device lanciati negli ultimi quattro anni, la percentuale si alza all’83%.

L’adozione di iOS 12 si mantiene stabile e positiva fra i possessori di un iDevice, come iPhone, iPad e iPod Touch. Così come già accennato, nel mese di gennaio il sistema operativo ha raggiunto l’80% di tutti i dispositivi compatibili, l’83% se si considerano unicamente i prodotti Apple lanciati negli ultimi quattro anno. L’universo di Cupertino, di conseguenza, si conferma ancora una volta del tutto privo di frammentazione, un fatto a vantaggio sia degli sviluppatori che degli stessi utenti.

Se confrontato con il precedente iOS 11, il nuovo sistema operativo può contare su ritmi d’installazione più rapidi: iOS 11, infatti, a gennaio del 2018 aveva raggiunto il 78% di tutti i dispositivi Apple.

Così come i precedenti aggiornamenti relativi a questa release, è molto semplice capire perché iOS 12 stia conquistando velocemente gli utenti. Apple ha infatti introdotto nuove funzioni all’interno del sistema operativo, che permettono di gestire in modo innovativo i carichi della CPU, riportando a buone velocità anche iPhone e iPad non più recentissimi. Non a caso, iOS 12 supporta egregiamente device da iPhone 5S e successivi, uno smartphone presentato al pubblico nel 2013.

La prossima versione di iOS, ovvero iOS 13, verrà presentata al grande pubblico e agli sviluppatori nel mese di giugno, nel corso del tradizionale appuntamento con la WWDC, per una release finale presumibilmente nel mese di settembre. Al momento, non è dato sapere quali possano essere le funzioni di questo aggiornamento, né quali device risulteranno effettivamente supportati.

