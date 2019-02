Moto elettriche: Zero Motorcycles lancia Zero SR/F

Filippo Vendrame,

Zero Motorcycles ha ufficializzato la sua nuova moto elettrica Zero SR/F, una naked ad alte prestazioni che si caratterizza anche per il suo alto livello di connettività. L’azienda californiana è ben nota al pubblico per le sue moto elettriche tanto che più di qualcuno l’ha ribattezzata la Tesla delle due ruote. La nuova Zero SR/F è il modello più sofisticato che l’azienda americana ha mai realizzato nei 13 anni della sua esistenza.

Una moto tutta nuova sia nell’estetica che dal punto di vista tecnico. Il motore elettrico dispone di una potenza di picco di 82kW pari a 110CV con ben 190Nm di coppia. Il pacco batteria dispone di una capacità di 14,4 kWh di cui 12,6 kWh utilizzabili. Secondo Zero Motorcycles, la nuova Zero SR/F dovrebbe garantire un’autonomia nel ciclo urbano di 250 Km e di 132 Km in autostrada ad una velocità costante di 113 Km/h. Il modello standard dispone di un caricatore AC da 3 kW. Disponibile anche una versione Premium con caricatore da 6 kW che accorcia i tempi di ricarica. Il modello Premium potrà disporre, come optional, di un caricatore da 12 kW che permetterà di caricare la batteria in circa un’ora.

La velocità massima di punta della Zero SR/F è di 200 Km/h, quella mantenibile con costanza è di 177 Km/h. La nuova moto elettrica di Zero Motorcycles offre anche tanta tecnologia in termini di connettività. Dispone, infatti, di un rinnovato display digitale a colori da 12 pollici e di una nuova app da cui è possibile gestire a distanza la moto.

Tanta qualità ha, però, un costo certamente non basso. In Italia si parte da ben 20.990 euro per la versione standard senza optional. Unico vero difetto la mancanza del supporto alla ricarica rapida in corrente continua che la renderebbe perfetta anche per i lunghi viaggi.