Sony annuncia un nuovo teleobiettivo G Master

Marco Locatelli,

Sony annuncia una novità per la serie di obiettivi intercambiabili full-frame con attacco E G Master: il modello SEL135F18GM, un teleobiettivo full-frame a focale fissa da 135 mm F1,8 ad ampia apertura.

Dotato delle tecnologie ottiche più avanzate di Sony, il nuovo obiettivo è concepito per rispondere agli standard estremamente elevati delle ottiche della serie G Master. L’obiettivo combina acquisizione dell’autofocus veloce (AF) con un design leggero e portatile, corredato di un varietà di funzioni professionali, che lo rendono uno strumento adatto per ritrattisti professionisti, fotografi di matrimonio e sport, così come per molti appassionati di fotografia.

L’impegno di Sony verso la crescita della nostra line-up di ottiche FE ed E è più forte che mai,” ha dichiarato Yann Salmon-Lagagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging, di Sony Europe. “Il nostro 31o obiettivo full-frame mirrorless nativo, l’attesissimo 135 mm a focale fissa, estende la grande qualità della gamma G Master a una nuova lunghezza focale, molto ricercata da professionisti e appassionati. Questo porta il numero totale di obiettivi Sony con attacco E nativo a 49. Continueremo a portare innovazione in tutti gli aspetti del nostro business dell’imaging, offrendo ai nostri clienti l’opportunità di catturare e creare immagini come mai prima d’ora.

Con una risoluzione elevata su tutta l’inquadratura, anche a F1,8, l’ottica FE 135 mm F1,8 GM vanta un innovativo design ottico che posiziona elementi in vetro XA (asferico estremo) e Super ED (Extra-low Dispersion) nel gruppo anteriore per eliminare efficacemente tutte le aberrazioni comuni dei teleobiettivi. Inoltre, un elemento Super ED e un elemento in vetro ED sono posizionati in maniera strategica per compensare l’aberrazione cromatica assiale, ridurre al minimo la dispersione dei colori e massimizzare la risoluzione generale, per ottimizzare la qualità dell’immagine. Per migliorare la nitidezza, l’esclusivo rivestimento antiriflesso ai nanocristalli di Sony riduce i riflessi e le immagini fantasma che possono verificarsi nei ritratti in controluce.

Il nuovo teleobiettivo prime utilizza l’elemento XA, migliorato dalle tecnologie di simulazione di bokeh di Sony nelle fase di design e produzione, per controllare l’aberrazione sferica estrema e ottenere un bokeh di qualità straordinaria. Inoltre, il meccanismo di apertura a 11 lamelle contribuisce a una sfocatura dello sfondo estremamente gradevole e naturale. Il nuovo modello presenta due gruppi di autofocus con un meccanismo di messa a fuoco galleggiante per primi piani migliorati, consentendo una distanza di messa a fuoco minima di soli 0,7 metri e un ingrandimento massimo di 0,25x.

Per far sì che l’obiettivo sia in grado di stare al passo con i soggetti in movimento in ritratti e sport, FE 135 mm F1,8 GM è dotato di un totale di quattro motori lineari XD proprietari di Sony – due per ciascun gruppo – in grado di garantire tracking AF e risultati affidabili e veloci. C’è anche un algoritmo di controllo che aiuta a massimizzare la risposta di controllo e garantire un AF silenzioso e con vibrazioni ridotte. Tutte questo in un prodotto dal peso di 950 grammi.

FE 135 mm F1,8 GM include numerosi controlli professionali che migliorano la semplicità d’uso per foto e video. Tra questi, la ghiera di apertura che offre il controllo diretto e intuitivo dell’apertura e la ghiera di messa a fuoco che offre l’MF a risposta lineare per un controllo capillare della messa a fuoco manuale. È anche incluso un selettore del limitatore della gamma di messa a fuoco, due pulsanti personalizzabili di blocco della messa a fuoco e un selettore della modalità di messa a fuoco, che consente di selezionare rapidamente la messa a fuoco automatica o manuale, in base alle condizioni di scatto.

Nuovi filtri polarizzatori circolari

Oltre al nuovo obiettivo FE 135 mm F1,8 GM, Sony annuncia anche una nuova linea di filtri polarizzatori circolari. I nuovi filtri, per obiettivi con diametro di 49 mm, 55 mm, 62 mm, 67 mm, 72 mm, 77 mm e 82 mm, preservano la qualità dell’immagine e la risoluzione approssimativamente due volte più efficace rispetto all’attuale linea di filtri PL circolari di Sony e sono pertanto i compagni ideali delle ottiche al top della gamma della Serie G Master di Sony. Sono inoltre dotati di rivestimento ZEISS® T* per ridurre i riflessi e di un design sottile per evitare la vignettatura e migliorare le prestazioni generali. L’obiettivo FE 135 mm F1,8 GM sarà disponibile nel mese di aprile 2019. I nuovi filtri polarizzatori circolari saranno disponibili nel mese di aprile 2019