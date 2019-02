TIM, verso il 5G negli stadi di Roma e Udine

Filippo Vendrame,

TIM porta gli stadi di Roma e Udine verso il 5G. L’operatore, infatti, ha annunciato di aver realizzato la copertura 4.5G dello stadio Olimpico di Roma e della Dacia Arena di Udine utilizzando la soluzione XRAN di JMA. L’utilizzo di questa infrastruttura è molto significativo in ottica futura in quanto l’uso di questa rete è propedeutico all’arrivo dei servizi 5G. La soluzione XRAN di JMA consentirà a TIM di raddoppiare le performance degli utilizzatori e garantire allo stesso tempo una minore occupazione degli spazi, minori consumi e maggiore semplicità di installazione rispetto agli apparati tradizionali.

Obiettivo primario quello di offrire una maggiore qualità di rete ai tifosi che affollano gli stadi. Inoltre, TIM potrà garantire ai tifosi anche l’accesso ad alcuni servizi di valore aggiunto come la fruizione di video a 360 gradi in HD e prodotti in tempo reale, l’interazione dinamica tra spettatori e ambiente, garantendo le massime prestazioni di navigazione e l’utilizzo di app oltre che di strumenti social, anche in presenza di un numero di utilizzatori in contemporanea estremamente elevato. La soluzione di rete virtualizzata XRAN, messa a punto da JMA, è stata progettata per ottimizzare l’esperienza digitale degli oltre 70.000 spettatori dello stadio Olimpico di Roma ed è in grado, integrandosi in modo trasparente con la rete mobile già esistente di TIM, di ridurre significativamente gli spazi, riducendo la dissipazione di potenza degli apparati ed anche ottimizzando i sistemi di condizionamento.

Questa soluzione di rete mobile virtualizzata, pienamente operativa ed integrata nella rete live di TIM, costituisce un importante evoluzione della rete 4.5G dei due stadi di seria A.

Si tratta di un ulteriore primato di TIM, che, grazie ad una consolidata collaborazione con JMA su soluzioni innovative per copertura speciali, rafforza la sua leadership tecnologica mirata ad offrire un’esperienza digitale di massimo livello e alta qualità ai sui clienti, in questo caso specifico ai tifosi che affollano gli stadi italiani di calcio.