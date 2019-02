Windows 10 19H1 build 18346 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la nuova build 18346 di Windows 10 19H1 agli Insider che hanno scelto il Fast Ring. Trattasi dell’ennesima build di sviluppo del prossimo grande step funzionale del sistema operativo che sarà rilasciato ufficialmente durante il mese di aprile 2019. Il change log condiviso dalla casa di Redmond è molto scarno.

Nessuna nuova funzionalità è stata, infatti, introdotta. La nuova build di Windows 10 presenta solamente una lunga lista di correttivi e di bug fix. L’assenza di novità non deve ovviamente stupire. Windows 10 19H1 è oramai prossimo alla fine del suo sviluppo e una versione RTM è attesa nel corso del mese di marzo. Dunque, il gigante del software ha iniziato a concentrarsi esclusivamente sui dettagli, per eliminare tutti i bug presenti per ottimizzare la piattaforma prima del suo lancio ufficiale. Probabile che sino al rilascio della versione RTM, Microsoft condivida con gli Insider ancora una serie di nuove build tutte focalizzate sulla risoluzione dei problemi per fare in modo che Windows 10 19H1 sia perfetto prima del rilascio finale.

Obiettivo, ovviamente, evitare di incorrere in tutti quei spiacevoli problemi capitati con Windows 10 October 2018 Update. Il change log di questa build mette in evidenza ancora la presenza di alcuni problemi. Il suggerimento per i tester è sempre quello di sperimentare la build di sviluppo solamente all’interno di macchine specificatamente dedicate ai test.

Windows 10 19H1, si ricorda, introdurrà tante novità sia funzionali che estetiche e si chiamerà ufficialmente Windows 10 April 2019 Update. Una volta concluso il suo sviluppo, Microsoft inizierà a distribuire agli Insider le build di Windows 10 19H2, il futuro grande aggiornamento funzionale del sistema operativo che arriverà il prossimo autunno, probabilmente ad ottobre 2019.