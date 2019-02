Windows 10 October 2018 Update, adozione lenta

Filippo Vendrame,

Windows 10 October 2018 Update continua a non brillare. AdDuplex ha condiviso il suo consueto report mensile sulla diffusione di Windows 10 da cui emerge che l’ultima declinazione del sistema operativo di Microsoft faccia fatica a trovare spazio tra gli utenti. Nonostante la crescita possa sembrare importante rispetto al mese precedente, Windows 10 October 2018 Update, secondo i dati del report, sarebbe presente solamente all’interno del 21,2% dei PC Windows 10.

Trattasi di un risultato sicuramente poco brillante, soprattutto alla luce del fatto che tra un paio di mesi debutterà Windows 10 April 2019 Update. L’attuale ultima declinazione di Windows 10 si ricorderà, probabilmente, come quella che ha avuto il tasso di diffusione più basso di tutte le varianti del sistema operativo di Microsoft. Un risultato, comunque, non troppo difficile da prevedere visti i molti problemi che Windows 10 October 2018 Update ha avuto. Molti utenti, infatti, hanno deciso di saltare l’installazione di questa versione di Windows 10 per attendere direttamente la prossima che arriverà nel corso del mese di aprile.

Visti i molti problemi avuti da Windows 10 October 2018 Update, molti utilizzatori non si fidano ed hanno deciso di aspettare per evitare di incorrere in problematiche.

A guidare la classifica della diffusione di Windows 10, ancora Windows 10 April 2018 Update con il 71.6% di market share. AdDuplex ha condiviso anche i dettagli sulla diffusione dei dispositivi Surface.

In tal senso non ci sono grandissime novità. Il Surface Pro 4 si conferma essere il Surface più presente. Al secondo posto il Surface Pro 2017 ed al terzo il Surface Pro 3. Molto bene i Surface Go e i Surface Pro 6 al quarto ed al quinto posto di questa particolare classifica nonostante la loro recente commercializzazione.