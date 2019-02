Amazon, l’offerta PLAY&SHOP continua

Filippo Vendrame,

Amazon ha deciso di prolungare la sua offerta PLAY&SHOP sino al prossimo 31 marzo 2019. Trattasi dell’apprezzata promozione che permette alle persone di poter giocare ai propri giochi preferiti su dispositivi Android, come “Clash of Clans” e “Candy Crush Saga” potendo approfittare di fantastici sconti e offerte per i clienti Amazon. La promozione prevede che ogni acquisto in-app sia scontato del 10% e il credito sarà fornito sotto forma di buono Amazon spendibile dal mese successivo.

Amazon PLAY&SHOP è un’offerta esclusivamente dedicata ai dispositivi Android e necessita dell’installazione dell’Amazon Appstore sul proprio dispositivo. Il colosso dell’ecommerce, contestualmente all’annuncio dell’allungamento dell’offerta PLAY&SHOP, ha voluto anche ricordare tutti i passi necessari per installare l’Amazon Appstore all’interno del proprio device Android. La prima cosa da fare è entrare nel menu Impostazioni telefono, premere “Sicurezza” o “Applicazioni” (a seconda del dispositivo) e verificare la presenza di “origini sconosciute” confermando con “OK”.

Successivamente sarà necessario scaricare l’applicazione tramite il link dedicato e seguire le istruzioni. Una volta scaricato il file, gli utenti dovranno aprire l’applicazione “Download”, scegliere il file Amazon_App.apk e premere Installa.

Una volta completata l’installazione, gli utenti dovranno solo scegliere il loro gioco preferito, cliccare sul banner “Iscriviti subito per ottenere un rimborso del 10% sugli acquisti”, e iniziare a guadagnare effettuando acquisti in-app attraverso i giochi.

Trattasi di un modo particolare di vivere i giochi all’interno del proprio smartphone Android per ottenere buoni sconto da spendere in beni reali. I buoni possono essere utilizzati per l’acquisto di un’ampia selezione di applicazioni, giochi, libri, elettronica, musica, film, abbigliamento, giocattoli e molto altro. Gli sconti promozionali sono utilizzabili esclusivamente sul sito Amazon.it per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon. Non possono essere utilizzati sui siti Amazon diversi da Amazon.it o per l’acquisto di prodotti venduti dai venditori del Marketplace Amazon e per i Warehouse Deals Amazon.