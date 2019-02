Centric, Noa, Condor: gli outsider del MWC19

Flavio Piccioni,

Non ci sono dubbi che in occasione di fiere come il Mobile World Congress il focus vada principalmente sui grandi brand, ma il bello di questi eventi è anche quello di andare alla scoperta di realtà meno note ma che comunque propongono soluzioni interessanti e spesso a un prezzo decisamente più accessibile.

Abbiamo già parlato di Condor, azienda algerina con l’ambizione di combinare l’esperienza europea con la manodopera africana per contrastare il crescente dominio cinese sul mercato dell’elettronica di consumo. Il flagship Allure X combina un design gradevole e moderno e un display AMOLED molto luminoso e un buon comparto fotografico, caratterizzato da una frontcamera pop-up e una dual camera posteriore. 6GB + 128GB di memoria e il chipset Mediatek Helio P70 danno una buona dose di potenza ad un device che a malapena raggiunge il prezzo di 300 Euro.

Tornando in Europa abbiamo conosciuto Noa, azienda con base in Croazia e già conosciuta nella penisola balcanica. Proprio ieri l’azienda ha lanciato la nuova serie F ed i due eleganti flagship F10 Pro e F20 Pro; il primo ha un ampio display con notch a goccia per la frontcamera da 25MP, tripla camera posteriore (20+16+5 MP) e piattaforma Mediatek Helio P60 con ben 8GB + 128GB di memoria, il secondo invece caratterizzato da un corpo full display, fotocamera frontale pop-up da 8MP, dual camera da 16+5 MP, lettore d’impronte sotto al display e ancora 8GB + 128GB di memoria ma questa volta con processore Mediatek Helio P70.

Altra azienda che ha catturato la nostra attenzione è stata l’indiana Centric, che nel suo top di gamma Centric S1 propone un corpo full display, fotocamera frontale pop-up, lettore d’impronte sotto lo schermo e una dual camera posteriore da 16+5 MP con una modalità in grado di catturare dettagli sorprendenti grazie ad un oversampling via software. La piattaforma scelta è la Mediatek Helio P70 mentre i tagli di memoria sono di 4GB + 64GB o di 6GB + 128GB. Non manca la ricarica wireless, a completare una scheda tecnica di tutto rispetto.