Microsoft svela i Games With Gold di marzo 2019

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i titoli che rientreranno nella promozione Games With Gold del mese di marzo 2019. Trattasi della ghiotta opportunità a cui hanno accesso tutti i possessori di una console Xbox One o Xbox 360 che sono contestualmente iscritti al servizio in abbonamento Xbox Live Gold che da diritto a diversi vantaggi come l’accesso ai servizi in multiplayer dei giochi. Games With Gold, come noto, offre ogni mese due giochi in omaggio ai possessori di una console Xbox One o Xbox 360.

Da evidenziare che grazie all’opzione di retrocompatibilità, gli utenti Xbox One potranno scaricare, installare e giocare anche ai titoli offerti per Xbox 360. Questo significa che i possessori di una console Xbox One, Xbox One S o Xbox One X potranno disporre di ben 4 giochi gratuiti. Per quanto concerne i giochi in omaggio per il mese di marzo 2019, a partire dal primo giorno del mese di marzo i possessori di una console Xbox One potranno scaricare Adventure Time: I Pirati dell’Enchiridion. Dal 16 del mese, sarà disponibile anche il gioco Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.

Per quanto concerne la console Xbox 360, Microsoft permetterà, dal primo del mese, di scaricare il gioco Star Wars: Republic Commando. Dal 16 marzo, invece, sarà disponibile anche il titolo Metal Gear Rising: Revengeance.

Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità che permetterà agli utenti di arricchire la propria raccolta di giochi senza dover mettere ulteriormente le mani al portafoglio.

I giochi in elenco potranno essere scaricati attraverso un’apposita sezione presente all’interno della Dashboard della console. Si ricorda, infine, che l’iniziativa Games With Gold è una promozione esclusiva di Microsoft che non si allarga agli store fisici o agli altri negozi online.