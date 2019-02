PS Plus, svelati i giochi gratuiti di marzo 2019

Matteo Tontini,

Puntuale come ogni mese, Sony ha da poco annunciato i giochi gratuiti del mese di marzo 2019 per gli abbonati al servizio PS Plus, che andranno a rimpiazzare quelli del mese corrente.

I possessori di PlayStation 4 avranno la possibilità di scaricare a costo zero Call of Duty: Modern Warfare Remastered e The Witness. Il primo è il rimasterizzato titolo della serie CoD uscito nel 2016: è stato uno degli FPS più acclamati nella storia dei videogiochi, approdato sulla console ammiraglia di Sony con texture migliorate, rendering, illuminazione HDR e risoluzione HD. Il gioco permette ai giocatori di rivivere una delle campagne più apprezzate della serie e dà loro la possibilità di immergersi in sessioni multiplayer assolutamente coinvolgenti. Il secondo è un rompicapo del 2016 che trasporta l’utente su un’isola open-world molto colorata, ricca di puzzle ambientali ed enigmi di ogni sorta da risolvere. Di seguito è possibile dare un’occhiata al trailer pubblicato dalla società giapponese per l’occasione.

Ricordiamo che marzo 2019 rappresenta il primo mese della nuova programmazione PS Plus, che adesso prevede soltanto giochi PlayStation 4. Come già rivelato precedentemente da Sony, infatti, febbraio è stato l’ultimo mese di distribuzione dei giochi gratuiti PS3 e PS Vita. I nuovi titoli della Instant Game Collection potranno essere scaricati gratuitamente a partire da martedì 5 marzo; lo stesso giorno verranno rimossi dalla pagina dedicata Hitman: La Prima Stagione Completa e For Honor, mentre i giochi gratuiti di febbraio per PS3 e PS Vita saranno disponibili fino all’8 marzo.

Nelle scorse ore, anche Microsoft ha annunciato i suoi titoli gratuiti per il mese di marzo, appannaggio di tutti gli utenti Xbox 360 e Xbox One abbonati al servizio Games With Gold.