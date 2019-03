Pokémon Spada e Scudo, Galar è il Regno Unito?

Matteo Tontini,

I nuovi Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch saranno ambientati nella regione di Galar e gli sviluppatori hanno affermato che ci sarà una gran varietà di location, da boschi a montagne, passando per città e isole. A quanto pare, la nuova ambientazione è ispirata al Regno Unito: sono molti infatti i giocatori che hanno sottolineato come la mappa di Galar sembri la Gran Bretagna capovolta, con la zona innevata rappresentante la Scozia.

Al momento niente di tutto ciò è confermato, di fatto si tratta di semplici speculazioni degli utenti. Tuttavia quando uscirono Bianco e Nero i giocatori si sono trovati davanti a una reinterpretazione di New York in stile Pokémon e, sebbene il gioco non sempre sposasse gli stereotipi newyorkesi, in molti hanno apprezzato la Grande Mela vista da una prospettiva diversa. Così, adesso, i giocatori britannici e scozzesi si stanno chiedendo come i loro paesi “subiranno” il trattamento Pokémon, lanciandosi frecciatine a vicenda sui propri stereotipi culturali. Specialmente sui social, dove emergono alcuni post piuttosto esilaranti.

Improbabile che gli utenti si ritroveranno ad affrontare la Regina Elisabetta ovviamente, ma sarebbe interessante se la “lore” anglosassone influenzasse i prossimi titoli della serie. Pokémon Spada e Scudo sono da poco stati annunciati con un emozionante trailer che mostra il gameplay: con una grafica 3D e tanti nuovi posti da esplorare e mostriciattoli tascabili da acchiappare, i nuovi capitoli si preannunciano un appuntamento imperdibile per tutti i fan. Tra l’altro sono stati rivelati anche i nuovi starter, ma al momento non è stata annunciata una data d’uscita precisa: i giochi saranno disponibili entro la fine dell’anno e probabilmente debutteranno nel periodo autunnale (come altri titoli della serie canonica).