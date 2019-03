TIM, le offerte speciali di marzo 2019

Filippo Vendrame,

TIM continua anche nel mese di marzo 2019 a proporre una serie di tariffe operator attack pensate per avvicinare e conquistare i clienti degli altri operatori. Tariffe che sono attivabili all’interno dei punti vendita ufficiali dell’operatore o attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore” presente sul sito ufficiale TIM. Come tutte le offerte operator attack, anche quelle di TIM sono sottoscrivibili solamente dai nuovi clienti che effettueranno la portabilità da uno specifico operatore.

Sino ad eventuali future possibili variazioni, TIM offre le seguenti tariffe speciali. TIM Steel S 50GB per chi passa da Iliad e da alcuni Operatori Virtuali, prevede chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G al prezzo di 7,99 euro al mese. Parallelamente, l’operatore propone anche TIM 15 Go New 30GB attivabile da tutti coloro che effettueranno la portabilità da un qualsiasi operatore. Tariffa che include chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet a 15 euro al mese. Costo di attivazione una tantum di 12 euro. La SIM costa 10 euro. Se l’offerta viene attivata non nei negozi ma tramite call center, il costo di attivazione scende a 9 euro ma la SIM aumenta a 25 euro con 20 euro di credito incluso.

Per i nuovi clienti senza portabilità è possibile richiedere TIM 4 New con 1000 minuti di chiamate e 3 GB di traffico Internet. Il tutto a 9,99 euro al mese. Tariffa attivabile sono nei negozi aderenti.

Tutte le nuove SIM di TIM vengono attivate con il piano TIM Base e Chat che prevede un costo mensile di 2 euro e che offre la possibilità di chattare attraverso le app più popolari. Per chi non volesse pagare i 2 euro mensili è possibile passare gratuitamente ai piani base TIM Base New e TIM Semplice. Il cambio piano è gratuito a meno che non si richieda l’intervento di un operatore del Servizio Clienti. In tal caso il costo è di 3,99 euro.