Vivo iQOO, gaming phone con 12 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Anche Vivo entra nel ristretto gruppo di produttori che hanno annunciato un gaming phone. Il nuovo Vivo iQOO (acronimo di I Quest On and On) rimarrà inizialmente un’esclusiva per il mercato cinese, ma in futuro potrebbe arrivare anche in Europa. Le specifiche sono di fascia alta, quindi gli utenti possono giocare ai loro titoli preferiti con un livello di dettaglio elevato.

Il Vivo iQOO possiede un cover in vetro 3D con una striscia di LED al centro che emette una luce blu o arancione durante le sessioni di gioco o quando viene ricevuta una notifica. Lungo il bordo destro ci sono due pulsanti sensibili alla pressione (Monster Touch) che funzionano come i trigger di un controller. Lo schermo Super AMOLED da 6,41 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un piccolo notch a goccia nella parte superiore. Lo screen-to-body ratio è pari al 91,7%.

La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 855, affiancato da 6/8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il calore viene smaltito da un sistema di raffreddamento a camera di vapore. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori con sensori da 12, 13 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.79), grandangolare (f/2.4) e di profondità (f/2.4). La fotocamera frontale ha invece un sensore da 12 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali in-display. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida Super FlashCharge da 44 Watt (50% in 15 minuti, 85% in 30 minuti e 100% in 45 minuti).

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Funtouch OS 9. Sono disponibili funzionalità software che evitano la perdita di frame, assegnano la priorità delle risorse e permettono lo switch automatico tra WiFi e 4G. Due i colori: arancione e blu. I prezzi sono 2.998 yuan (6GB+128GB), 3.298 yuan (8GB+128GB), 3.598 yuan (8GB+256GB) e 4.298 yuan (12GB+256GB).