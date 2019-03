Facebook Messenger, emoji per attivare dark mode

Candido Romano,

Con Facebook Messenger è possibile attivare la modalità scura inviando semplicemente un emoji. La novità è disponibile sia su Android che su iOS e segue il trend di molte applicazioni. In pratica è possibile scurire l’interfaccia grafica per poter sfruttare tutte le potenzialità dei display AMOLED, oppure causare meno fastidio durante l’uso serale dell’app. In realtà la modalità scura è stata rilasciata prima su tutte le chat di Telegram e solo in un secondo momento è arrivata anche su Facebook Messenger, in test già da mesi con alcuni utenti.

Come attivare la modalità scura su Facebook Messenger

L’arrivo della modalità scura per le chat incuriosisce così tanto che gli utenti vogliono già sapere come si attiva su Facebook Messenger. Al riguardo prima di tutto è necessario specificare che, almeno per il momento, non è possibile impostarla di default perché prima è necessario sbloccarla.

A questo punto ci si chiede: come si sblocca la dark mode su Facebook Messenger? Farlo è molto semplice: bisogna prima inviare ad un proprio contatto una emoji con la quale si attiva automaticamente la modalità scura. L’emoji da inviare è ovviamente lo spicchio di Luna, esattamente questo: 🌙. Solo dopo aver effettuato questo passaggio sarà possibile modificare l’aspetto dell’interfaccia.

Dopo aver inviato lo spicchio di Luna sul proprio display appare una cascata di queste emoji, che sta ad indicare proprio lo sblocco della nuova modalità su Facebook Messenger. Il procedimento però non è ancora concluso. Per completare la sua attivazione gli utenti devono prima riavviare l’applicazione, poi devono accedere alla pagina delle impostazioni. A questo punto quindi si può terminare la sua attivazione cliccando proprio sul pulsante che indica la modalità “Sfondo Scuro”. Su iPhone e iPad la modalità si chiama semplicemente “Notte”.