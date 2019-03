Ho. Mobile, l’offerta operator attack anche online

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha deciso di offrire la sua tariffa operator attack ho. 6,99 anche con attivazione online. In precedenza, infatti, l’operatore virtuale di Vodafone consentiva di poter aderire a questa speciale offerta solamente recandosi in uno dei suoi punti vendita sparsi sul territorio italiano. Trattasi di una piccola ma importante novità che permette agli interessati di poter approfittare di questa esclusiva promozione tariffaria in maniera molto più semplice.

Si ricorda, infatti, che ho. 6,99 offre chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet 4G Basic al prezzo di 6,99 euro contro gli 11,99 euro dell’offerta canonica. Tuttavia, l’offerta di Ho. Mobile è accessibile solo ad un preciso target di utenti e nello specifico a tutti coloro che acquistano una nuova SIM effettuando la portabilità del loro numero da Iliad, Kena Mobile ed altri operatori virtuali: 1Mobile Carrefour UnoMobile TazaMobile, BT Enìa, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Erg Mobile, FastWeb Full, FastWeb , Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima Mobile, PosteMobile, PosteMobile Full, Rabona Mobile, Tiscali, Welcome Italia, Ringo Mobile e Digitel SimPiù.

Con 4G Basic si intende una velocità su rete 4G limitata a 30 Mbps in download e a 30 Mbps in upload. I nuovi clienti dell’operatore virtuale, all’atto della sottoscrizione dell’offerta, dovranno pagare 16,99 euro una tantum. Costo che comprende la SIM, l’attivazione ed una prima ricarica.

Compresi all’interno della nuova tariffa l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati come in tutte le sue precedenti offerte tariffarie.

