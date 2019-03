Kena Mobile, le SIM anche in tabaccheria

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che intendono passare a Kena Mobile. TIM e Intesa Sanpaolo hanno stretto un accordo con l’obiettivo di rendere l’esperienza di acquisto dei servizi di telefonia mobile ancora più semplice e veloce. Il primo passo di questa partnership riguarda proprio Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM gestito dalla controllata Noverca e Banca 5, la banca di prossimità di Intesa Sanpaolo focalizzata sull’instant banking con una capillare distribuzione di tabaccherie convenzionate sul territorio.

Più nello specifico, grazie a questo accordo tra TIM e Intesa Sanpaolo, tutti coloro che sceglieranno Kena Mobile attraverso il sito kenamobile.it potranno ritirare la SIM Card nella tabaccheria più vicina convenzionata con Banca 5 semplicemente presentando il documento d’identità e il QR code ricevuto via mail al termine della procedura online effettuata per attivare il servizio. Il cliente potrà inoltre effettuare contestualmente una ricarica telefonica. Il servizio è già disponibile in 3.500 tabaccherie, con l’obiettivo di arrivare a coprire l’intera rete composta da circa 16.000 esercizi nei primi mesi del 2019.

Acquistare le SIM online diventa, dunque, molto più facile potendo riceverle direttamente vicino a casa senza alcun problema. Maggiori informazioni sul servizio sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Kena Mobile. Sul sito è presente anche un comodo tool online che permette di scoprire la tabaccheria convenzionata più vicina.

Si ricorda, infine, che Kena Mobile offre ai clienti una tariffa unica, Kena 11,99, che include chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet al prezzo di 11,99 euro al mese.

Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i servizi voce e dati ai suoi clienti.

Franco Frasca, Amministratore Delegato di Noverca:

Con questo importante accordo Kena Mobile sperimenta una nuova esperienza di acquisto che unisce strumenti di vendita sia fisici sia digitali e rafforza la presenza dell’operatore no-frills sul territorio nazionale con modalità multi-canale.

Salvatore Borgese, Chief Business Officer di Banca 5:

La partnership con Kena Mobile rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di costante innovazione del modello di servizio rivolto ai nostri clienti. Come prima open phygital bank italiana, infatti, mettiamo a disposizione la nostra piattaforma tecnologica e la nostra rete fisica offrendo piena integrazione di prodotti e processi al mondo fintech ed a tutti i nostri business partner.