Samsung, Marnati è il nuovo Head of Audio Video

Antonino Caffo,

È Bruno Marnati il nuovo responsabile della divisione Head of Audio Video di Samsung. Già direttore delle vendite della stessa divisione, Marnati sostituisce Marco Hannappel, attuale Vice President della filiale italiana, che ha lasciato l’azienda per nuove sfide professionali. Entrato in Samsung nel 2013, Hannappel ha guidato il business Audio Video, consolidando la posizione di Samsung in Italia nel mercato dei TV.

Bruno Marnati è entrato in Samsung Electronics Italia nel settembre 2007 come digital camera national key account e, nel tempo, ha ricoperto posizioni sempre maggiori, fino alla nomina a direttore vendite nel 2015. Prima di entrare in Samsung, Marnati è stato key account manager in Canon Italia. Proprio Samsung, in Italia, sembra aver ripreso vigore nel segmento audiovisivo, dove con le innovazioni dei Qled e l’acquisizione di Harman, ha tirato fuori dal cappello prodotti di tutto interesse, andando a sfidare i marchi specializzati sia in quanto a televisori che impianti sonori, più o meno smart. Intanto, la prossimità di Samsung sul territorio nazionale si fa sempre più ricca. Di recente la compagnia ha aperto uno dei più grandi centri di assistenza monobrand nel paese. Lo ha fatto ad Avellino dove, si promette, gli smartphone potranno essere riparati in circa un’ora, con un supporto su ogni tipologia di dispositivo in garanzia.

Le nostre attività di relazione con il cliente nella fase di post vendita sono sempre più strategiche nella relazione con il cliente e nel processo di fidelizzazione al brand – aveva affermato Mario Levratto, head of marketing & external relations di Samsung Electronics Italia – per questo motivo abbiamo voluto creare dei centri che siano sempre più in linea con le aspettative dei nostri consumatori, ovvero ambienti che rispettino l’anima innovativa della nostra azienda, con procedure che riducono i tempi di attesa e permettano una esperienza piacevole.