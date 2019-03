The Last of Us 2, uscita svelata da un retailer?

Matteo Tontini,

The Last of Us 2 è in cantiere ormai da tempo, ma gli sviluppatori non hanno mai profferito parola riguardo alla data d’uscita. Nelle scorse ore è tuttavia emersa un’indiscrezione secondo cui il secondo capitolo del capolavoro di Naughty Dog potrebbe essere partorito a ottobre 2019.

Fin dall’originale The Last of Us pubblicato su PS3 quasi sei anni fa, i giocatori sono stati molto desiderosi di mettere le mani sul sequel, ma da allora è passato parecchio tempo e la versione rimasterizzata pubblicata nel luglio 2014 per permettergli di ingannare l’attesa non è stato che un mero palliativo. Sebbene non ci sia mai stata alcuna menzione in merito all’uscita di The Last of Us 2, che vede il ritorno di Ellie come protagonista, sono molti i fan a credere che il seguito del gioco possa fare capolino molto più avanti – anche se un recente rumor suggerisce che non sia così.

Stando a un poster promozionale di LawGamers, un rivenditore peruviano, il nuovo capitolo sarà distribuito a ottobre 2019 – una data esatta non sarebbe ancora stata scelta al momento. L’aspetto interessante è che, se così fosse, l’uscita dell’esclusiva Sony avverrebbe prima di PSX 2019, che di solito si svolge a dicembre ed è palcoscenico di numerosi annunci relativi all’universo PlayStation. Considerando che PlayStation non parteciperà a E3 2019, è difficile immaginare in che modo Sony fornirà ulteriori dettagli su The Last of Us 2.

Dal momento che Naughty Dog è stata recentemente impegnata nell’assunzione di nuovo personale, è più che probabile che il team stesse cercando di acquisire nuovi dipendenti per completare le fasi finali dello sviluppo, e questo potrebbe suggerire che il suo lancio sia proprio dietro l’angolo.