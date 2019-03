Windows 10 19H1 build 18348 agli Insider: novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 18348 di Windows 10 19H1 agli Insider che hanno scelto il Fast Ring. Trattasi di una nuova build di sviluppo del prossimo grande step funzionale di Windows 10 il cui debutto ufficiale è atteso per il mese di aprile 2019. Il change log condiviso dalla casa di Redmond non è particolarmente significativo.

In questa nuova build di Windows 10, Microsoft ha introdotto solamente gli Emoji 12.0 già apparsi all’interno di Windows 10 20H1 alcuni giorni fa. Altre novità di rilievo non ci sono e questo non deve stupire visto che Windows 10 19H1 è oramai al termine del suo sviluppo. Una build RTM dovrebbe essere finalizzata entro il mese di marzo. Questo significa che il gigante del software si sta concentrando adesso solamente nella risoluzione dei problemi e non nell’implementazione di ulteriori nuove funzionalità. Probabilmente si assisterà anche ad un numero maggiore di rilasci di nuove build di sviluppo agli Insider con l’obiettivo di valutare la stabilità della piattaforma e la piena risoluzione dei bug.

L’obiettivo finale è quello di offrire ad aprile un aggiornamento privo di problemi ed evitare quanto successo con Windows 10 October 2018 Update.

Il change log di questa nuova build di Windows 10 mette in evidenza anche una lunga lista di correttivi e di ottimizzazioni. Tuttavia, permangono ancora alcuni problemi. Proprio per questo, il suggerimento è sempre lo stesso per ogni nuova build di sviluppo rilasciata da Microsoft e cioè quello di sperimentarla solamente all’interno di macchine dedicate ai test.

Windows 10 19H1 si ricorda, introdurrà diverse novità sia a livello di funzionalità che di design all’interfaccia. Una volta disponibile ufficialmente, questo nuovo aggiornamento prenderà il nome di Windows 10 April 2019 Update. Finalizzata la distribuzione pubblica, Microsoft inizierà subito a sviluppare Windows 10 19H2, il futuro grande step funzionale del sistema operativo che arriverà ad ottobre.