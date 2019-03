Harman, le novità dal Salone dell’Auto di Ginevra

Antonino Caffo,

Durante il Salone dell’Auto di Ginevra 2019 attualmente in corso, Harman, controllata da Samsung Electronics, ha annuncia una serie di novità che riguardano prodotti connessi.

Si comincia con Personi-Fi, un dispositivo e un sistema di entertainment basato su servizi cloud, progettato per fornire agli utenti un’esperienza audio semplice, senza interruzioni e personalizzata. Personi-Fi sfrutta un’app dedicata per rilevare e archiviare sul cloud le preferenze di ascolto, poi utilizzate per creare un uso che cambia con l’ambiente e il device (in auto o su dispositivi mobile e smart).

Nell’era degli assistenti vocali, arriva un’offerta modulare progettata per migliorare l’attuale ambiente di comunicazione all’interno dell’auto: Premium Communication, che consente comunicazioni chiare tra gli occupanti del veicolo, con gli assistenti vocali e con chiamate esterne. Tra le caratteristiche, In-Car Communication (ICC), ClearChat e Personal Communication Zones.

Harman ha svelato anche Ignite 3.0, un ecosistema digitale che offre ai consumatori un’esperienza connessa tramite le tecnologie e i servizi disponibili su Ignite Marketplace, Ira, Connected Navigation.

Inoltre, la soluzione di Remote Vehicle Updating si espande per includere aggiornamenti delle mappe in alta definizione per i veicoli connessi. Il nuovo Smart Delta for Maps consentirà alle case automobilistiche e ai fornitori di mappe di implementare gli aggiornamenti in modo più efficiente, migliorando le funzionalità di assistenza avanzata alla guida (ADAS), anche autonoma. Le mappe potranno essere scaricate con maggiore frequenza, così che gli automobilisti possano beneficiare in tempo reale di informazioni aggiornate su varie utilità, come i parcheggi o i lavori in corso.

Non è passato molto tempo da quando il valore di un veicolo era misurato sulle sue prestazioni meccaniche e dinamica di guida. Con l’emergente popolarità della mobilità condivisa e della tecnologia, oggi il valore viene misurato dall’esperienza di bordo – ha dichiarato Dinesh Paliwal, Presidente e CEO di Harman – con le innovazioni presentate al GIMS del 2019, stiamo aiutando le case automobilistiche a introdurre sul mercato veicoli dotati di ADAS, per fornire ai consumatori più vantaggi in una varietà di segmenti che possono essere utilizzati lungo la strada.